Erősödött, majd ismét gyengült a forint

2020. július 13. 11:08

Minimális erősödéssel kezdte a hétfői kereskedést a forint az euróval szemben, de nem múlt el nyomtalanul az utóbbi hetek bizonytalan hangulata, továbbra is 350 felett jár a jegyzés. Vagyis az újabb gyengülő hullám talán megtorpant, de korai lenne jelentős erősödésre számítani.

Hétfő reggel 353 közelében járt a forint az euróval szemben, ez minimális erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából múlt péntekhez képest. A múlt hét közepén látott 356 körüli szinttől érezhetően eltávolodott az árfolyam, viszont a 350-es lélektani szint továbbra is messze van. Az MNB kamatvágásának köszönhetően az utóbbi egy hónapra visszatekintve így is alulteljesítő a forint, a magyar deviza 1,8%-kal gyengült az euróval szemben, miközben a régióban a lengyel és a cseh versenytársak 0,3-0,4%-kal estek csak vissza. A dollárral szemben most 311,4 körül jártunk, míg az angol font 394,3 forintba kerül.

Megtorpant a forint erősödése

Nem tart ki a forint múlt héten kezdődött erősödése, hétfő délelőttre megint 354-ig emelkedett az euró jegyzése, ami 0,2%-os gyengülést jelent a magyar deviza szempontjából. Ez nagyrészt a nemzetközi hangulatnak köszönhető, a lengyel és a cseh deviza is hasonló mértékben gyengül az euróval szemben.

