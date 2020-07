Az Eelisa része lett a Műegyetem

2020. július 13. 11:09

Az európai műszaki diploma rendszerének kialakítását célzó egyetemi szövetség része lett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BMGE) – tájékoztatta a felsőoktatási intézmény hétfőn. Az Európai Mérnöki Tanulás, Innováció és Tudomány Szövetség (Eelisa) hét európai ország nyolc vezető egyetemének részvételével jött létre és a következő három évre ötmillió eurós támogatást nyert közös képzésekre – írták.

A szövetség távlati célja az európai műszaki diploma rendszerének kialakítása, az együttműködés az okos-, zöld és rugalmas városokat (smart, green and resilient cities), illetve az ipar 4.0-t érintő képzések összehangolását is érinti. Az Eelisa-közösség létrehozása ösztönzi a műszaki felsőoktatásban a módszertani kutatásokat és további innovatív képzések bevezetését teszi majd lehetővé – közölték. A Madridi Műszaki Egyetem vezetésével megvalósuló szövetség a műszaki képzésben résztvevő diákok, kutatók és adminisztratív területen dolgozó munkatársak mobilitását is elősegíti.

MTI