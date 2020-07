Orbán Viktor és Szijjártó Péter is gratulált Duda győzelméhez

2020. július 13. 11:58

Andrzej Duda hivatalban lévő államfő nyerte az elnökválasztást Lengyelországban a szavazatok szinte teljes összesítése szerint. A győzelemhez Orbán Viktor és Szijjártó Péter is gratulált. A kormányfő egy közös képet osztott meg a Facebookon, amelyhez röviden a következőt írta: „Bravó!”

A külgazdasági és külügyminiszter is méltatta Andrzej Duda sikerét. Szijjártó Péter a bejegyzésében a következőket írta: „A nemzetközi liberális mainstream most is mindent megpróbált, de a közép-európai jobboldal 3-0-ra vezet:

✅Szerbia

✅Horvátország

✅Lengyelország

Felkészül Észak-Macedónia!



Gratulálunk, Andrzej Duda! Hajrá, VMR!”

