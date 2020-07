Szombaton tisztújító közgyűlést tart a Magyar Vívószövetség

2020. július 13. 16:03

Nyolc sikeres esztendő az elődök nyomában: szombaton elnököt választ itthon az elmúlt években is olimpiai, világ- és Európa-bajnoki győzelmeket felmutató vívósport a magyar szövetség közgyűlésén. A 2012 és 2020 közötti időszakot a Nemzeti Sport vette górcső alá.

A Magyar Vívószövetség elnöki tisztséget 2012. május 29. óta Csampa Zsolt tölti be, akinek regnálása alatt a magyar vívósport kiemelkedő eredményeket produkált. Nem sokkal London előtt lépett hivatalba, azóta két nyári játékot rendeztek. London és Rio is sikeresnek mondható magyar szempontból, s ha a két olimpiát egyszerre emlegetjük, talán nincs is ember, aki nem találja meg a közös nevezőt Szilágyi Áronban: a ma már Decsi András tanítványaként készülő harmincéves klasszis olyat vitt véghez 2016-ban, ami a sportág történetében azt megelőzően mindössze négy férfi kardvívónak (Fuchs Jenő, Kárpáti Rudolf, Viktor Krovopuszkov, Jean-Francois Lamour) sikerült – ők öten voltak képesek megvédeni egyéni olimpiai címüket.

Persze Rio kapcsán a párbajtőröző Szász-Kovács Emese aranyérmét is meg kell említeni. Csampa Zsolt elnöksége sportdiplomáciai sikereket is hozott, bizonyság erre a 2013-as és a 2019-es hazai rendezésű világbajnokság. Egyik vb sem zárult magyar siker nélkül: hét évvel ezelőtt a férfipárbajtőr-csapatnak, tavaly pedig Siklósi Gergely párbajtőrözőnek szólt a himnusz a magyar közönség előtt. Csampa Zsolt mellett a kétszeres olimpiai bajnok Szabó Bence is pályázik az elnöki posztra.

Nemzeti Sport