Soros még több pénzt tesz a Trump elleni küzdelembe

2020. július 13. 22:54

Donald Trump népszerűsége csökken, ugyanakkor a várható demokratapárti kihívó, Joe Biden egészségügyi alkalmassága erősen kérdéses.

Az amerikai milliárdos Soros György jótékonysági szervezete, a Nyílt Társadalom Alapítványok (Open Society Foundations) hétfőn bejelentette, hogy 220 millió dollárt adományoz a faji egyenlőséggel foglalkozó csoportoknak. Elsősorban a Black Voters Matter szervezetei kaphatják meg az adományt – olvasható a Breitbarton.

A BlackPAC politikai akcióbizottság által készített felmérés szerint, a fekete szavazók nagy része a Demokrata Pártot támogatja, bár több mint fele úgy érzi, hogy a párt nem fordít elég figyelmet a fekete közösségre.

A fekete szavazók mindig is a Demokrata Párt gerincét alkották. Már 2016-ban is 88 százalékuk támogatta Hillary Clintont. Barack Obama 2012-ben a fekete szavazók mintegy 93 százalékát szerezte meg, a cél várhatóan most is ez, ezúttal Joe Biden számára biztosítani a szavazatokat. Az alapítvány a 220 millió dollárból 150 millió dollárt ötéves támogatásokon keresztül juttat el a kiválasztott csoportoknak – írja a The New York Times.

Áprilisban Soros György Nyílt Társadalom Alapítványai (Open Society Foundations) 130 millió dollárt adományoztak a kínai koronavírus-járvány leküzdésére, valamint arra a célra, hogy a kormány ne csorbíthassa a politikai szabadságjogokat – írta korábban a Breitbart.

