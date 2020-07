Novák: július végéig lehet jelölni a Nők Magyarországért-díjra

2020. július 14. 09:30

Meghosszabbították a jelölés határidejét, így július végéig lehet leadni a jelöléseket a Nők Magyarországért-díjra, amellyel a koronavírus-járvány idején helytálló nők munkáját szeretnék elismerni - közölte Novák Katalin, a Nők Magyarországért Klub alapító elnöke kedden az M1 aktuális csatornán.

A család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, a Fidesz alelnöke azt mondta, hogy négy kategóriában - egészségügy, oktatás, szociális terület és egyéb - lehet jelölni azokat, akik a nehéz helyzetben saját teendőik mellett a környezetükben élőkre is odafigyeltek.



Az 5-5 millió forintos fődíjjal járó elismerésre hétköznapi, a többségnek észrevétlen emberek jelölését várják - emelte ki.



Novák Katalin a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában ismertette, hogy a jelöléskor röviden le kell írni, miért méltó a jelölt az elismerésre, és a jelölőn kívül két ajánló is kell.



A jelölés lezárása után egy szakértői bizottság előszűrést végez, és a klub tagjai is javaslatot tesznek, de a nyertest közönségszavazással döntik el - tette hozzá.



Az államtitkár beszélt arról is: szerdán megtartották az Európa cenzúrázatlanul című online konferenciát, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök, Aleksandar Vucic szerb elnök és Janez Jansa szlovén miniszterelnök szólalt fel. Dacian Ciolos európai parlamenti (EP-) képviselő, az Újítsuk meg Európát (Renew Europe) nevű képviselőcsoportot vezető korábbi román miniszterelnök ezzel kapcsolatos bírálatával kapcsolatban azt mondta: a balliberálisok véleménydiktatúrát valósítanak meg, ha valaki nem pont úgy gondolkozik és cselekszik, ahogy szerintük ideális lenne, ott diktatúrát kiáltanak. A vélemény és a szólás szabad, ha a képviselőnek "más mondanivalója van, szervezzen egy másik konferenciát, és hátha lesznek olyanok, akik kíváncsiak rá" - fogalmazott Novák Katalin.

MTI