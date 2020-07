Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete: lemondott az elnök - kimerült

2020. július 14. 10:47

Július 15-ei hatállyal lemondott tisztéről Szűcs Tamás, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) országos választmányának elnöke - közölte az országos választmány kedden az MTI-vel.

A távozó elnök - pdsz.hu

Szűcs Tamás továbbra is a PDSZ és az országos választmány tagja marad. Az átmeneti időszakban az elnöki feladatokat eddigi helyettese, Komjáthy Anna látja majd el.



A választmány közzétette Szűcs Tamás levelét is, amelyben a leköszönő elnök azt írta, az elmúlt években a PDSZ tagsága megerősödött, markánsabban és határozottabb lett; a legegyértelműbb siker pedig az a tény, hogy az utóbbi időben megnövekedett a PDSZ-be belépők száma: csak az elmúlt fél évben többen léptek be szervezetbe, mint az elmúlt időszak legsikeresebb éveiben.



"Az, hogy szervezetünk stabil növekedési pályára állt, hogy ilyen örvendetesen aktív, és gyorsan, átgondoltan és stratégiailag megfontoltan tud reagálni az oktatásban egyre szaporodó gondokra, visszásságokra, komoly csapatmunka eredménye" - közölte, hozzátéve, számára továbbra is csalódás, hogy az oktatási dolgozók közössége, ugyan talán már érti, hogy a szervezetnek nincs keresnivalója a nap alatt, ha nem fognak össze, de még mindig nem teszi meg saját magáért a legalapvetőbb lépést, a csatlakozást.



Kitért arra is, az elmúlt időszakban rengeteget utazott, munkáját Miskolcról igyekezett ellátni, és ez a kétlakiság önmagában is nagy teher volt számára az elmúlt két évben.



Ugyanakkor egyre több szorult helyzetben lévő oktatási dolgozó ügyében igyekeztek eljárni, de az eszközeik, lehetőségeik nem növekednek az igényeknek megfelelően, mivel a közös felelősségvállalásban van még hova fejlődniük.



"Márpedig egy olyan helyzetben, ahol az egyébként is munkavállaló- és szakszervezet-ellenes hatalom szakmai vitákban is a félretájékoztatás, a porhintés eszközeihez nyúl, ahol a hatalom közpénzből épített mozgástere összehasonlítatlanul nagyobb, mint az érdekképviseleteké, ahol a hatalom nem habozik a legdurvább és legetikátlanabb eszközökhöz sem nyúlni az egyes intézkedéseivel kritikus szakértői közösség ellen, ott a közös felelősségvállalás alapvető érdek. Ez az, amit máig nem sikerült tudatosítanunk" - írta.



Hozzátette, hogy a rengeteg harc és összetett feladat kimerítette, felőrölte, ezért úgy érezte, hogy a legjobb megoldás, ha most hátralép.



MTI