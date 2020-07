Vádat emeltek négy bűnöző ellen, akik elrabolták két kollégájukat

2020. július 14. 10:52

Az ügyészség emberrablás bűntette, súlyos testi sértés bűntett kísérlete és zaklatás vétsége miatt nyújtott be vádiratot négy férfi ellen, akik elrabolták két kollégájukat - közölte a Pest Megyei Főügyészség kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a négy elkövető és a két sértett azonos munkahelyen dolgozott, ahol 2017 szeptemberében az egyik irodából eltűnt majdnem négymillió forint.



Az egyik elkövetőben, akit az ügyészség csak "vezérként" jellemzett, az a meggyőződés alakult ki, hogy két kollégájuk vitte el a pénzt. Elhatározta, hogy ha kell erőszakkal is, de visszaszerzi a pénzt tőlük.



Az elkövetők értekezlet ürügyén behívták a sértetteket a cég telephelyére, majd bezárták mögöttük az ajtót és a hangadó elkezdte követelni a pénzt. Az értetlenkedő sértetteket először ököllel, majd egy teleszkópos bottal is bántalmazni kezdte, abba egy másik társa is bekapcsolódott. Harmadik társa az elkövető felszólítására egy gumilövedékes fegyverrel rálőtt a sértettekre.



Ezután a "vezér" engedélyezett egy telefonhívást a sértetteknek, hogy családtagjaikkal a helyszínre hozassák az általuk követelt pénzt, maj a sértetteket megkötözték és egy zárt dobozos teherautó rakterébe kényszerítették, a negyedik elkövető - a sofőr - a telephely környékén autóztatta őket.



Mivel rövid időn belül nem hozott senki pénzt, a "vezér" felszólítására az egyik sértett ismét felhívta a családját azzal, hogy ha nem hoznak a helyszínre pénzt, nem engedik el őket.



A telefon után a sértetteket visszakényszerítették a teherautóba és ismét autózni kezdtek velük. A sértettek ekkor elkezdték rugdosni az autó ajtaját és kiabáltak. Az elkövetők megijedtek attól, hogy feltűnést keltenek, ezért megálltak, és - mivel a "vezér" ekkor már nem volt velük - elengedték a sértetteket azzal, hogy aznap estére szedjék össze a pénzt.



A sértettek hozzátartozói időközben értesítették a rendőrséget, akik a telephelyre kiszállva elszámoltatták az elkövetőket.

MTI