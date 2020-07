Dömötör Csaba: az önkormányzatok szabályozhatják a rövidtávú lakáskiadást

Az Országgyűlés keddi döntése értelmében az önkormányzatoknál a döntés joga a rövidtávú lakáskiadást illetően, ha szeretnének szigorítani az Airbnb-szabályokon akkor szabadon megtehetik - mondta el a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kedden a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Dömötör Csaba közölte, jó pár ok szólt amellett, hogy lépjenek az ügyben: mindenekelőtt az, hogy a rövidtávú lakáskiadás jelentősen hozzájárult az albérlet és az ingatlanárak növekedéséhez. Ez sokak számára jelentett problémát, például a fiatalok számára - mutatott rá.



Az államtitkár elmondta azt is, a rövidtávú lakáskiadás gyakran okoz nehézséget a többgenerációs társasházakban, és ez nem véletlen, hiszen egy-két napra érkező turisták és több évtizede helyben élők életét kellene összehangolni úgy, hogy gyakran a párbeszéd alapvető feltételei is hiányoznak.



A kormány a döntés előtt feltérképezte a jól működő nemzetközi gyakorlatokat, és azt látták, hogy számos európai városban született helyi szintű szabályozás - mondta Dömötör Csaba hozzátéve: ez sem véletlen, hiszen az önkormányzatoknál van a legtöbb tudás, hogy melyek a következmények, és melyek a legjobban működő gyakorlatok.



A cél az, hogy minden társadalmi csoport, minden generáció szempontjait érvényesítsék, és a keddi döntés jól szolgálja ezt - jelentette ki az államtitkár.

MTI