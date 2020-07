Ghislaine Maxwell tagadja, hogy lányokat toborzott szexuális visszaélésekre

2020. július 14. 21:44

Ghislaine Maxwell, a kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális visszaélésekkel vádolt és öngyilkosságot elkövetett Jeffrey Epstein egykori barátnője és segítőtársa kedden ártatlannak mondta magát a bíróságon kiskorú lányok szexuális visszaélésekre történt toborzásában.

Epstein és Maxwell - abc7ny.com

Az 58 éves, július elején New Hampshire egyik városkájában letartóztatott Maxwell - a néhai sajtómágnás, Robert Maxwell lánya - nem személyesen jelent meg a manhattani bíróság meghallgatásán, hanem videokonferencia keretében válaszolt a kérdésekre.



A vád szerint nemcsak toborozta a kiskorú lányokat Epstein számára, hanem "felkészítette" őket a szexuális visszaélésekre, gyakran jelen volt és egyes esetekben maga is részt vett e visszaélésekben. Az ügyészi dokumentum szerint hamis tanúvallomást is tett ez ügyben, még 2016-ban, amikor Epstein ellen polgári peres eljárást indított néhány egykori áldozata.



A bírósági dokumentumok tanúsága szerint Maxwell ügyvédjei azzal érveltek ügyfelük mellett, hogy Epstein halála után "a média hamisan próbálkozott azzal, hogy Epsteint vele helyettesítse". Azt állították, hogy Ghislaine Maxwell már hosszú évek óta nem is állt kapcsolatban Jeffrey Epsteinnel.



Az ügyvédek ötmillió dolláros óvadékot ajánlottak fel védencük nevében a szabadlábon történő védekezésért és az előzetes börtön helyett a házi őrizetért. Az ügyészség írásbeli érvelése szerint nagy a kockázata, hogy Maxwell az esetleges szabadlábra helyezése után gyorsan elhagyná az Egyesült Államokat. Alison Nathan bíró későbbre ígért döntést az óvadék ügyében. Egyúttal bejelentette, hogy 2021. július 12-re tűzi ki Maxwell tárgyalásának első napját.



Ghislaine Maxwellt ugyanabban a szuperbiztos manhattani börtönben őrzik, ahol korábban Jeffrey Epstein várt a tárgyalására. Amerikai sajtóhírek szerint a börtönhatóságok aggódnak a nő testi épségéért, ezért elvették tőle a lepedőket, és papírból készült ruházatot kapott.

MTI