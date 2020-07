Tarlós alatt rendben folyt a metrófelújítás

2020. július 16. 10:55

Nem vall városvezetői magatartásra, hogy Karácsony Gergely egyik helyettese a Facebook-oldalán üzenget a 3-as metró felújításának üzleti tárgyalásairól – véli Wintermantel Zsolt, a BKK fideszes igazgatósági tagja. A kormánypárti politikus hozzátette: mindezek mellett is kiállnak a baloldali városvezetés mellett a multik túlzott követeléseinek letörésében.

Tüttő Kata (MSZP) főpolgármester-helyettes Facebook-bejegyzésben adott hangot elégedetlenségének azzal kapcsolatban, hogy a 3-as metró középső szakaszának alagút-felújításával megbízott cég, a Swietelsky Vasúttechnika Kft. a megállapodásban szereplő 47,8 milliárd forintnál jóval, 18 milliárddal nagyobb összeget kért a városvezetéstől. A baloldali politikus szerint az osztrák vállalat a felújítás leállításával „zsarolja” a fővárost. Szerinte a Swietelsky érdemi alátámasztás nélkül, „bemondásra” állt elő a követeléssel.

A Lánchíd felújításának menedzseléséért is felelős Tüttő ugyanakkor elismerte, hogy az állomásfelújítási közbeszerzések késése miatt valóban lehet többletköltség. Az alagút felújításáról szóló kontraktus jövő héten, július 24-én jár le, és ha addig nem állapodik meg a főváros a kivitelezővel, leállhatnak a munkálatok. Bejegyzésében a főpolgármester-helyettes azt is közölte, hogy az Európai Bizottsághoz fordulnak az ügyben.

Olyan, mint Mekk mester

– Úgy tűnik, Tüttő Kata facebookozásban akarja felvenni a versenyt a főnökével, Karácsony Gergely főpolgármesterrel. Ugyanis meglepően újszerű dolog üzleti tárgyalásokról, műszaki, mérnöki egyeztetésekről, valamint követelések ütköztetéséről nyilvános Facebook-bejegyzésekben üzengetni – jelentette ki lapunknak Wintermantel Zsolt, a BKK igazgatóságának fideszes tagja Karácsony helyettesének bejegyzésére reagálva.

Hozzátette: a múlt év októberéig a 3-as metró felújításával kapcsolatban csak az előrehaladásról és a munkálatok ütemszerű végzéséről hallottak a budapestiek, Tarlós István főpolgármestersége alatt minden rendben volt. – Nem szokatlan, ha egy multicég indokolatlan költségeket akar érvényesíteni, ez sajnos bevett gyakorlat, de ezeket a kísérleteket felkészülten és határozottan, a szakma szabályai szerint kell letörni. Nagyon sajnálatosnak tartom, hogy Tüttő Katától eddig csak azt láttuk, hogy a Lánchíd tetején ücsörögve vagy a metróalagútban álldogálva facebookozik, és úgy üzenget. Ez nem hatékony városvezetés, hanem sokkal inkább Mekk mesteri hozzáállás – fejtette ki Wintermantel. Hozzátette: mindemellett maximálisan támogatják a baloldali városvezetést az elmúlt hónapokban felmerült problémák megoldásában és a budapestiek érdekében a multicég jogtalannak ítélt követeléseinek leverésében.

Állami teherviselés

A Népszava néhány napja számolt be arról, hogy a Swietelsky már márciusban elküldte a korábbiakhoz képest 17-18 milliárd forinttal magasabb összeget tartalmazó javaslatát. Karácsonyék hivatala a Magyar Nemzet kérdésére azzal indokolta a késést, hogy a 3-as metró felújítására kiírt közbeszerzési eljárások során a korábbi városvezetés szerint is erősen túlárazott ajánlatok érkeztek be. Mint írták, ezért többször is új közbeszerzési eljárásokat kellett kiírni.

Az új közbeszerzést csak tavaly novemberben követte szerződéskötés, s mivel az állomások felújítása csak a kapcsolódó alagútszakaszokkal egyszerre történhet, az utóbbi munkálatok is késtek. Információink szerint a BKV mérnökei 6-8 milliárd többletköltséget tartanak reálisnak. A vállalat vezérigazgatója, Bolla Tibor az Inforádió márciusi műsorában még arról beszélt, a tervek szerint novemberre befejeződik a 3-as metró déli szakaszának felújítása, és teljes egészében elkezdődhet a középső szakasz rekonstrukciója. Akkor, a koronavírus-járvány kitörése után nem sokkal még ütemterv szerint haladt a munka a vezérigazgató szerint.

A Fidesz jogtalannak ítéli, hogy a multicég meg akarja emelni a rekonstrukció költségeit Fotó: Éberling András

Úgy tudjuk, Karácsonyék a napokban keresték meg az Innováció­s és Technológiai Minisztériumot, és folyamatosan egyeztetnek a lehetőségekről. A fővárosnak egyébként nincs önrésze a beruházásban, mivel a 3-as metróvonal összes rekonstrukciós projektjére fordítható több mint 230 milliárd forint 154 milliárd forint európai uniós támogatásból és nyolcvanmilliárd forint kormányzati részvállalásból áll össze.

Sikertörténetnek indult

A 3-as metró északi, Lehel tér és Újpest-központ közötti szakaszát még Tarlós István hivatali ideje alatt újították fel, és tavaly márciusban át is adták a hat, új arculattal ellátott állomást. Az északi szakasz állomásainak felújításával párhuzamosan elkezdődött a vonal teljes alagútrendszerének korszerűsítése, ezért a középső és a déli szakaszon az éjszakai üzemszünet hosszabb lett. A felújítás következő szakasza a déli, azaz Kőbánya–Kispest és Nagyvárad tér közti rész.

A közbeszerzési eljárás lezárását követően tavaly februárban történt meg a szerződéskötés, s nem sokkal később, 2019 áprilisában a kivitelezési munkálatok is megkezdődtek, melyek az eredeti tervek szerint az idei esztendő harmadik negyedévének végén fejeződnének be. Eredményes közbeszerzési eljárás után, tavaly november 27-én a középső vonalszakasz állomásainak felújításáról szóló szerződést is aláírták.

Az említett rész rekonstrukciója már a déli szakasz átadása előtt elkezdődött, s a felújítás tervezett üteme szerint az Arany János utca és Ferenciek tere metróállomások márciusi lezárását ebben a hónapban a Corvin-negyed, valamint a Semmelweis Klinikák állomások lezárása követi. Novemberben zárják le a Nyugati pályaudvar–Semmelweis Klinikák állomások közötti szakaszt, és az eredeti elképzelés szerint 2022 márciusában adnák át a Kálvin tér, a Corvin-­negyed, valamint a Semmelweis Klinikák metróállomást, miközben újból lezárnák a Lehel téri, a Nagyvárad téri, valamint a Dózsa György úti metrómegállókat, utóbbit a felvonók tervezett építése miatt. A teljes metróvonal megújítása a tervek szerint 2022 végére fejeződne be.

