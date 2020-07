Az anglikán egyház túl fehér az új yorki érsek szerint

„Az egyházat a kiváltságos hátterű fehér férfiak dominálják”, fogalmazott az új yorki érsek, aki már korábban hangot adott véleményének, miszerint Jézus fekete volt. Eközben Európa-szerte egyre több templom és egyházközösség dönt úgy, hogy kiáll az LMBT-mozgalom mellett, volt, ahol szivárvány színű zászlóval díszítették a templomot is.

Folyamatosak a közfelháborodást keltő kijelentések az anglikán egyházban. A napokban az újonnan hivatalba lépett yorki érsek Stephen Cottrell kijelentette, hogy „Isten arra hív minket, hogy olyan egyház legyünk, ami elutasítja az előítéletet, a rasszizmust, homofóbiát és bármilyen jellegű kirekesztést.”

A püspök már korábban arról is beszélt, hogy az egyházat általában fehér, általában férfiak dominálják, akik részt vettek valamilyen oktatásban és általában 60 évnél idősebbek. A püspök már korábban hangot adott „alternatív” elképzeléseinek, például amikor bejelentette, hogy az egyház „túl fehér” annak ellenére, hogy „Jézus fekete férfi volt”.

A canterburyi érseknek szintén alternatív elképzelései vannak az egyházról

Hasonló kijelentéseket hallhattunk az egyház fejétől, Justin Welby Canterbury érsektől is, aki szintén javasolta, hogy az egyháznak újra kell gondolnia a fehér Jézus-ábrázolás kérdését, és ennek érdekében nem fél attól, hogy szobrokat kelljen ledöntenie a templomokban. Az érsek azt is megjegyezte, hogy ő maga is kiváltságos egyébként, mivel fehér, edukált, férfi és heteroszexuális is.

Az inkluzivitás jegyében történő kérdéses egyházi megnyilvánulások egyébkén Európa-szerte egyre nagyobb teret hódítanak. Például Bécsben a Szent Mihály-templomban „Pride imát” szerveztek, hogy ökomenikus jelleggel imádkozzanak és ünnepeljék a sokszínűséget. Szintén Ausztriában, Linzben pedig egy templom homlokzatára a 2020-as pride tiszteletére akasztottak ki egy szivárványos zászlót.

Grüner Anker körülbelül 3 hete Für Vielfalt, Miteinander und Toleranz! Göttliche Liebe kennt keine Grenzen #loveislove ❤️🧡💛💚💙 Gemeinsam mit der Stadtpfarre Urfahr hisst der Grüne Anker die Regenbogenfahne für Gleichberechtigung und Anerkennung gleichgeschlechtlich liebender Menschen und Menschen vielfältiger Identitäten. #linzpride2020 🌈 Danke für die Fahne, Homosexuelle Initiative Linz 48 5



V4NA Hírügynökség