Jesolóban a vöröskeresztnél sok menedékkérő pozitívnak bizonyult

2020. július 16. 18:55

Katonák zárták le a vöröskereszt központját az északkelet-olaszországi Jesolo városában, miután az itt tartózkodó menedékkérőkből negyvenketten pozitívnak bizonyultak - közölte Jesolo polgármestere csütörtökön.

Valerio Zoggia jesolói polgármester kérte a központ katonai felügyeletét azért, hogy a vöröskereszt székhelyét senki ne hagyhassa el.

A befogadott több mint százhúsz afrikai bevándorlóból 42 bizonyult pozitívnak, valamint a központ egyik olasz munkatársa is. A betegek mind tünetmentesnek számítanak. A fertőzést azután kezdték szűrni, hogy az egyik menedékkérőt kisebb beavatkozás miatt a helyi kórház ortopédiai osztályára vitték, ott letesztelték, és pozitívnak bizonyult.

A vöröskereszt azonnal az összes menedékkérőt tesztelte, a pozitívokat elkülönítette, valamint a központ lezárását ígérte. Mostanáig azonban a menedékkérők szabadon léphettek ki és térhettek vissza a központba. A szervezet bejelentése szerint a kiszűrt fertőzötteket elszállítják Jesolóból egy másik központba, ahol ellenőrzés alatt tartják őket. Mintegy nyolcvanan maradnak Jesolóban, és a következő két hétben másodjára és harmadjára is tesztelik őket.

A vöröskereszt jesolói központjának azonnali evakuálását és bezárását sürgette Francesco Calzavara tartományi tanácsos, a Luca Zaia kormányzó nevét viselő párt politikusa. Súlyos kárnak nevezte a helyi idegenforgalom számára, hogy az ismert üdülővárosban a vöröskereszt központja nem biztosított megfelelő egészségügyi védelmet.

Luca Zaia közleményben sürgette az Észak-Afrikából érkező bevándorlók azonnali megállítását a dél-olaszországi partok "teljes lezárásával". Zaia úgy vélte, a menedékkérők iránti szolidaritás szentnek és sérthetetlennek számít, de ennél is többet ér a közegészségügy védelme - tette hozzá. A venetói kormányzó hangoztatta, hogy a járványintézkedések feloldása óta a tartományban most jött létre ismét jelentősebb gócpont, amelyet az importált fertőzöttek okoztak. Luca Zaia hangsúlyozta, hogy a veszélyesnek tartott országokból beutazó fertőzötteket nehezen tudják ellenőrizni, mivel nem tartják tiszteletben az óvintézkedéseket, valamint nemet mondanak az esetleges kórházi kezelésre is. A kormányzó az utóbbi napokban a balkáni-félsziget országaiból beutazó betegek veszélyére is emlékeztetett. A római kormány csütörtökön vörös kategóriába sorolta Szerbiát, Montenegrót és Koszovót, miután korábban már a veszélyes országok közé számította Észak-Macedóniát és Bosznia-Hercegovinát.

Ezzel egy időben a dél-olaszországi Brindisi melletti Restinco migránsközpontjában pozitívnak bizonyult egy Lampedusáról áthelyezett bevándorló.

Lampedusa polgármestere csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy a szigeten már tesztelik az érkező migránsokat. Salvatore Martello megjegyezte, hogy a fő problémát továbbra is az érkezések magas száma jelenti: naponta 16-18 hajó érkezik a szigetre, ami azt jelenti, hogy a már Lampedusán tartózkodókkal naponta mintegy 800 főt kell elhelyezni, annak ellenére, hogy folyamatosan szállítják el a bevándorlókat Szicíliába vagy más olasz tartományokba.

