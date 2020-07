Egy fordulóval a vége előtt eldőlt: bajnok a Real Madrid!

2020. július 17. 00:54

A La Liga 37. fordulójában a Real Madrid 2-1-re verte a Villarrealt, így győzelemmel ünnepelte a 34. bajnoki címét.

Der Meister-Dirigent: Trainer Zinedine Zidane

Csütörtökön egyszerű volt a képlet a spanyol labdarúgó-bajnokság, a La Liga utolsó előtti, 37. fordulója előtt: amennyiben a Real Madrid az Estadio Afredo di Stéfanóban legyőzi a Villarrealt, akkor a mögötte négy pont hátrányban levő Barcelona mérkőzésének eredményétől függetlenül megnyeri a bajnokságot. Ám ha csak egy pontot szerez, netalán kikap, de a Barca sem nyer, akkor is révbe ér a királyi gárda. A spanyol élvonalban ugyanis a pontazonosság esetén az egymás elleni eredmények döntenek, és a Real Madrid–Barcelona összevetésben ez idén a fővárosiaknak kedvez.

S azt is tudhattuk a forduló előtt, hogy ha a Real Madrid számára jól alakulnak a dolgok, akkor a éjjel 11 óra után a játékosok a bajnoki serleget és az érmeket is megkapják, mert a szövetség részéről Antonio Gomez Reino igazgató a kollekcióval ott lesz a stadionban.

Nos, Zinédine Zidane alakulata az első félidőben a saját kezébe vette a sorsát, mert a 30. percben Modrics passzából Benzema vezetéshez juttatta a Realt. Az ugyancsak 21 órakor kezdődött Barcelona–Osasuna meccs első félidejében is csak egy gól esett, de ezt nem a Barca szerezte, hanem a 15. percben a vendégektől Arnáiz, miután Piqué suta mozdulattal elvétett egy bal oldali beadást. Fordulás után aztán Messi a 62. percben egyenlített.

Viszont a Real Madrid a 72. percben 11-eshez jutott, és megkapta az esélyt, hogy kétgólosra növelje az előnyét. Ramos javára ítéltek a 11-est (pedig ő rúgott bele az ellenfele lábába), és ő is futott neki, de finoman lepasszolta a labdát Benzemának! A szabályok ezt lehetővé teszik, ilyesmit azonban csak szökőévente látunk. Ám Benzema túlságosan hamar rontott be a büntetőterületen belülre, s hiába vágta be a labdát, a játékvezető nem adta meg a gólt. Viszont mivel egy hazai játékos is belépett a 16-oson belülre, mielőtt Ramos a labdához ért, a bíró megismételtette a 11-est. Másodszorra már Benzema futott neki a labdának, és nem is hibázott. A Villerreal a 84. percben Iborra fejesgóljával váratlanul szépített, így az utolsó percekre még maradtak izgalmak, s a hosszabbításban nem sokon múlt, hogy a vendégek újra bevegyék Courtois kapuját. A 94. percben a Real talált be, mégpedig Vinícius, de Benzema kezezése miatt ezt a gólt nem adták meg; így a fővárosiak 2-1-re nyerték meg a mérkőzést. (S a bajnoki címhez most nem is kellett volna nyerniük, mert a Barcelona a 94. percben még emberelőnyben beszedett egy gólt, így 2-1-re kikapott otthon.)

A Real Madrid 2017 után végzett újra az élen a spanyol élvonalban, és a 34. bajnoki címét szerezte meg.

GABRIEL BOUYS / AFP

magyarnemzet.hu