Esős napunk lesz ma

2020. július 17. 09:25

Reggel, délelőtt többnyire erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, ekkor főként a Dunától keletre és a Dél-Dunántúlon lehet gyenge-közepes intenzitású eső. Délután északnyugat felől a Dunántúlon felszakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ott egyre inkább csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. A Dunától keletre viszont még ekkor is borult marad az ég és eshet az eső, északkeleten az ég is döröghet. Az északias szél több helyen megélénkül, napközben a nyugati megyékben meg is erősödik.

A Dunától keletre túlnyomóan borult marad az ég. A szél több helyen megélénkül, napközben helyenként meg is erősödik. Zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek.

Zivatarveszély miatt péntekre Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megye kivételével az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. A leghidegebb órákban 12-17 fok lesz, napközben 18-24 fokig melegszik a levegő.

hirado.hu - met.hu