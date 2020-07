Koronavírus - Horvátországban és Szlovéniában nem lassul a fertőzés terjedése

2020. július 17. 17:39

Nem lassul az új koronavírus-fertőzések terjedése Horvátországban és Szlovéniában - derült ki a válságstábok pénteki sajtótájékoztatóján.

Horvátországban a testület jelentése szerint csütörtökön 96-tal nőtt és elérte a 4113-at az új fertőzöttek száma. Szerdán ez a szám 86 volt. Nem történt újabb haláleset, így a járvány halálos áldozatainak száma 120 maradt. A betegek közül 136-an vannak kórházban, közülük hatan lélegeztetőgépen. Az aktív betegek teljes száma 1192.

Horvátországban június közepén kezdett romlani a járványhelyzet, azt megelőzően egy hónapig nulla és három közé volt tehető a napi új esetek száma. A legtöbb megbetegedést, 140-et, a múlt pénteken regisztrálták az országban.

A szomszédos Szlovéniában a kabinet által közzétett adatok szerint az elmúlt 24 órában 19-cel 1916-ra nőtt az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Ez megegyezik az előző két nap adatával. Új halálesetet nem regisztráltak, a járvány halálos áldozatainak száma így 111 maradt. A diagnosztizált betegek közül mindössze 19-en vannak kórházban, közülük egyet ápolnak intenzív osztályon. Az aktív betegek teljes száma 283.

A kormány a közegészségügyi intézet javaslatára felülbírálta a biztonságos országok listáját, így péntektől vörös listára került Montenegró és Luxemburg, ami annyit jelent, hogy az ezekből az országokból érkezőknek két hét karanténba kell vonulniuk. Zöld listára került viszont Lengyelország és Nagy-Britannia, ahonnan korlátozás nélkül be lehet utazni Szlovéniába. A szomszéd országok közül Magyarország, Ausztria és Olaszország is ezen a listán szerepel. Horvátország továbbra is sárga listán maradt, miután a százezer lakosra vetített fertőzöttek száma meghaladta a százat az elmúlt két hétben. Azoknak az állampolgároknak, akik ezekből az országból érkeznek Szlovéniába, meg kell indokolniuk utazásuk célját. Ez lehet üzleti vagy más gazdasági érdekeltség, vagy mert ott ingatlanuk van. Amennyiben turistaként érkeznek az országba, a szállásfoglalásról igazolást kell felmutatniuk a határon.

Zágráb és Ljubljana április végétől és május elejétől szigorú óvintézkedések mellett fokozatosan feloldotta a korlátozásokat, és újraindította a gazdaságot, valamint megnyitotta határait több európai uniós ország állampolgárai előtt.

MTI