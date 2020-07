Salvini: Orbán Olaszország mellett áll, miközben Conte Olaszországot támadja

2020. július 19. 19:53

Matteo Salvini, a Liga vezetője vasárnap nyilvánosságra hozta azt az sms-üzenetet, amelyben a brüsszeli EU-csúcson résztvevő Orbán Viktor leszögezte, hogy Magyarország szilárdan Olaszország oldalán áll.

Salvini úgy reagált, "Orbán Olaszország mellett áll, miközben a római kormányfő, Conte és a baloldali Demokrata Párt európai barátai Olaszországot támadják".

A Salvini közösségi oldalán közölt üzenet szerint Orbán Viktor azt írta a Liga és az olasz jobbközép koalíció vezetőjének, hogy ő Olaszország oldalán áll. Orbán Viktor hozzátette, az sms-üzenet előtt nyilatkozta Brüsszelben, hogy Magyarország szilárdan kitart Olaszország mellett.



A Liga vezetője emlékeztetett, hogy Mark Rutte holland miniszterelnök pártja a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért (ALDE) európai parlamenti pártcsoport tagja, amelyhez korábban a Giuseppe Conte mögött álló Öt Csillag Mozgalom olasz kormánypárt is csatlakozni akart. Az ALDE-t támogatja a két volt olasz miniszterelnök Romano Prodi és Mario Monti is - tette hozzá Matteo Salvini.



Ha nem sikerül megállapodni a költségvetésről és a mentőcsomagról, az Hollandia miatt lesz - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben vasárnap uniós csúcstalálkozón újságírók előtt. A nemzetközi sajtónak nyilatkozva a kormányfő azt mondta, a hollandok egy olyan eszközt kívánnak bevezetni, amely ellenőrzi az uniós pénzek kifizetését és felhasználását, különösen a déli országok esetében. Aláhúzta: ez az eszköz teljesen új mechanizmus a jogállamisággal összefüggésben is. A csomagban szereplő vissza nem térítendő támogatások és hitelek arányával összefüggésben kiemelte, Hollandia olyan mechanizmus bevezetését szorgalmazza, amely jelentős befolyást biztosítana számára az uniós pénzek kifizetését illetően, főként a déli országok esetében.



Hozzátette, Magyarország támogatja az olasz álláspontot, ugyanis azoknak az országoknak kell adni a pénzt, mégpedig mihamarabb, amelyeknek a legnagyobb és legsürgősebb szüksége van rá.



Ugyanezt az álláspontot képviselte a csúcson Giuseppe Conte olasz miniszterelnök, aki korábban elfogadhatatlannak és zsarolásnak nevezte a Hollandia vezette úgynevezett fukar vagy takarékos országok vétóját.



Az olasz kormányhoz közeli Il Fatto Quotidiano és más újságok "váratlan gólpassznak" nevezték Orbán Viktor kijelentéseit. A kommentárok hangsúlyozták, hogy bár Magyarország is saját érdekeit követi, Hollandiával szemben kiállt Olaszország és a római kormány mellett.



Adolfo Urso, az Olasz Testvérek (FdI) politikusa, az Olaszország-Magyarország parlamenti baráti társaság elnöke azt hangoztatta, hogy Orbán Viktor és a visegrádi négyek Olaszország legjobb szövetségesei.



"Most fedezi fel mindenki, hogy Orbán és a visegrádi országok Olaszország legjobb szövetségesei Hollandia szégyenletes arroganciájával szemben, amely jogot követel magának ahhoz, hogy saját hazánkban diktáljon nekünk törvényt" - írta közösségi oldalán Adolfo Urso.



Hozzátette: "Olaszország és Magyarország, Spanyolországgal és Portugáliával közösen, egy Dél- és Közép-Európa alkotta szövetséget vezethetnek, megmentve az uniót az északi, holland kalózoktól, az európai közösség egykori alapítói szolidaritási szellemét követve".



Carlo Fidanza, az Olasz Testvérek európai parlamenti delegációvezetője Twitter-bejegyzésben kijelentette: "Pánik a baloldalon, Orbán Viktor (...) Olaszország oldalára állt, most hogyan fogják továbbra is főgonoszként jellemezni? Nevetségesek."

