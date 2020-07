Felvidék – a Nagyölvedi Alapiskola és Óvoda udvarán

2020. július 19. 20:55

A távoktatás idején nem csak a virtuális térben tevékenykedett a nagyölvedi „SuliOvi” tanári kara, de tartotta magát a tanintézmény mottójához: A szavak törpék, a tettek óriások. Ennek szellemében valósult meg egy régen dédelgetett terv: május végén létrejött az iskolakert. Megtervezték, kialakították, beültették. Mostanra a nyár beérlelte, termésbe és virágba borította az ágyásokat.

„Sokan és sokféleképpen segítették az ötlet megvalósítását. A LEADER Vidékfejlesztési program pályázatának támogatása mellé még sokan nyújtottak segítő kezet. Helyi vállalkozók, magánszemélyek, az iskola alkalmazottai és pedagógusai fogtak össze és láttak munkához” – mondta el portálunknak Cseri Zita polgármester.

A szakszerű munkálatokból nem hiányzott a kistraktor, a markológép, tégla a szegélyekhez, kövek a tó és a csobogó kialakításához. Faanyag is érkezett, a pedagógusok is fúrógépet, fűrészt ragadtak, elkészültek a ládák, kialakultak a járdák, az ágyások és minden ültetvény a helyére került. A ribizli-, egres- és málnabokrok mellé szőlőoltványok is kerültek.

A kert középpontjának ékessége a sudár diófacsemete, mint a kert őre, a mindenség közepén. Újraéledt a régóta nem működő kút, végezetül kerítés és kapu ölelte körbe az újonnan alakult kis szigetet.

Most, a nyári szünidő idején hogyan alakul a zöldben, virágban pompázó kert sorsa? – kérdeztük Cseri Kinga igazgatótól.





„A kialakításában sajnos nem vehettek részt a gyerekek, de a kert az övék, tehát nekik kell gondoskodniuk róla. Nyáron a takarító nénik is szabadságolnak, úgyhogy a felső tagozatosok vették kézbe a locsolócsövet, kapát, gereblyét. Heti beosztás szerint öntöznek, gyomlálnak, kapálnak az osztályfőnökök felügyelete mellett” – mondta el az intézményvezető.

Az iskola internetes oldalán a képes beszámolók hűen tükrözik a lelkesedéssel végzett munkálatok folyamatát. Kora reggel érkeznek a kis kertészek és rövid egyeztetés után munkához látnak. Senki sem tétlenkedik. Kapálnak, gyomlálnak, gereblyéznek, megöntözik az ágyásokat és leszedik az érett termést.



A becsülettel elvégzett munka után jólesik a tízórai, melyhez a saját termésű paprikát és zöldségeket fogyasztják. Élvezetes a munka, ami szinte kikapcsolódásnak és felüdülésnek tűnik a számukra. Örülnek az együttlétnek és a mókázás sem marad el.

„Szeptembertől szeretnénk a kicsiket is bevonni a munkálatokba. Természetesen elsődlegesen a tanulás, szórakozás helyszíne lesz a kert, de ahhoz, hogy élvezni tudjuk az ottlétet, rendben kell tartanunk. Erre szolgál majd a munkára való nevelés, valamint a technikaóra, de szeretnénk az összes többi tanórába is bevonni a kertben található kincseket. Hogy ez majd mennyire sikerül? Esetleg beszámolhatunk róla pár hónappal később – ígérte az igazgatónő.

Berényi Kornélia

felvidek.ma