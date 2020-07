Trump védi a konföderációs tábornokokról elnevezett támaszpontok nevét

2020. július 19. 23:11

Megvétózhatja a védelmi költségvetést, ha megváltoztatják a konföderációs tábornokokról elnevezett amerikai katonai támaszpontok nevét - jelentette ki az amerikai elnök a Fox televízióban vasárnap sugárzott interjúban.

Donald Trump kiszáll az elnöki repülőgépből az Andrews légitámaszponton - yahoo

Az előre rögzített beszélgetésben Donald Trump a koronavírus-járványtól kezdve a reá nézve kedvezőtlen népszerűségi adatokat mutató felmérésekig többféle témát érintett.



A katonai támaszpontok nevének megváltoztatásával összefüggésben a riporter felvetette, vajon nem sértő-e a konföderációs zászló, amelyet sokan az Egyesült Államokban a feketékkel szembeni fajgyűlölet és a rabszolgatartó korszak jelképének gondolnak.



"Attól függ, hogy kivel beszélünk és mikor beszélünk róla" - válaszolta Trump. Majd kifejtette: akinek van ilyen zászlója, az büszke rá, és nem a rasszizmussal hozza összefüggésbe.



"Ez a Délt jelenti, és ők szeretik a Délt" - mondta, utalva a déli tagállamok által az amerikai polgárháború idején (1861-1865) létrehozott úgynevezett konföderációs államszövetségre.



Május vége óta, amikor Minneapolisban egy afroamerikai férfi a rendőri erőszak következtében meghalt, és ennek nyomán gyakran erőszakba torkolló megmozdulások robbantak ki szerte Amerikában, egyre többen követelik a rabszolgatartó múltra emlékeztető szobrok és emlékek elmozdítását. Így került szóba konföderációs tábornokokról elnevezett tíz amerikai katonai támaszpont nevének megváltoztatása is. A konföderációs zászlót pedig Mark Esper védelmi miniszter - egy, a héten nyilvánosságra került belső feljegyzés szerint - kitiltja a katonai létesítményekből.



Az interjúban Trump megpendítette azt is, hogy esetleg a koronavírus-járvány anyagi-gazdasági következményeit enyhítő újabb csomagtervet sem írja alá, abban az esetben, ha az nem tartalmazza a fizetésre kivetett adó csökkentését.



"Először látnom kell a törvényt, majd utána döntök, de valóban megfontolom, hogy az adócsökkentés nélkül ne írjam alá" - fogalmazott. Ezzel lényegében a már a múlt héten kifejtett álláspontját ismételte meg. Hangsúlyozta azt is, hogy a csomagtervnek tartalmaznia kell a vállalkozások pénzügyi védelmét biztosító intézkedéseket is.



Trump úgy vélekedett: a járvány fellángolása annak tudható be, hogy a korábbinál jóval több vírustesztet végeznek, s így több fertőzöttet regisztrálnak.



Jónak mondta viszonyát Anthony Faucival, az allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó országos intézet igazgatójával, a Fehér Ház járványügyi tanácsadói csapatának tagjával. Bár hozzátette, hogy Fauci "kicsit riadalmat keltő" szokott lenni. Kijelentette ugyanakkor, hogy a járványügyi szakember a válság egyes kérdéseinek megítélésében többször is tévedett. Felidézte, amikor Fauci kifejezetten nem tanácsolta a szájmaszk viselését, vagy amikor a koronavírus megjelenésekor azt mondta, hogy a járvány nem jár nagy kockázattal, hamar el fog múlni. Trump megemlítette még, hogy Fauci ellenezte a Kínából érkező repülőjáratok átmeneti felfüggesztését is, de aztán nyilvánosan belátta, hogy ebben nem volt igaza.



Az elnök vitatta a Fox televízió legutóbbi felmérését, amely szerint a kulcsfontosságú államokban messze lemarad kihívója, a demokraták várható elnökjelöltje, Joe Biden mögött.



"Nem állok vesztésre, mert ezek hamis közvélemény-kutatási adatok. Hamisak voltak 2016-ban, most pedig még annál is hamisabbak" - fogalmazott, kijelentve, hogy kampánycsapatának belső felmérései szerint ő vezet az úgynevezett ingadozó - tehát nem mindig republikánusokra vagy mindig demokratákra szavazó - államokban. Joe Bidenről Trump azt mondta: "nem tud két mondatot összerakni".



A Fox televízió legutóbbi felmérését pénteken este hozták nyilvánosságra. Ez alapján Biden országosan 49:41 arányban vezet Trump előtt.



MTI