Mráz Ágoston Sámuel: a takarékos ötök zsaroló pozíciót tudtak kiépíteni

2020. július 20. 13:24

A korábbi négyekhez csatlakozott Finnország, de a V4-összefogás is bővült az EU-csúcson, amelynek augusztusban - a Nézpont Csoport vezetője szerint - megállapodás lesz a vége a 2021-2027-es uniós keretköltségvetésről. Igencsak elhúzódik a hétvégi brüsszeli EU-csúcs, amelyen az unió következő 7 éves keretköltségvetéséről és a koronavírus okozta gazdasági válsághelyzet kezeléséhez szükséges mentőcsomagról tárgyalnak, vasárnap is egyeztettek, majd hétfőn is folytatódik a munka, megállapodás ugyanis nincs.

Angela Merkel német kancellár egyenesen úgy fogalmazott, hogy "nem jósolható meg", hogy egyáltalán sikerül bármiben megállapodásra jutni. ▾hirdetés Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Csoport vezetője szerint ennek ellenére túlzás állítani, hogy patthelyzet van. "Láthatóak az erővonalak, és egyértelmű, hogy az elmúlt három napban elmozdulás történt a korábbi patthelyzetből" - fogalmazott az InfoRádióban az elemző, aki szerint az álláspontok közelednek, csökken a vitás kérdések száma. Úgy vélekedik, történelmi hosszúságú, a nyilvánosság számára drámaiként bemutatható tárgyalássorozat végén, de lesz megállapodás.

"Hétfőn 14 órakor kezdődik a plenáris ülés, és ha nem sikerül megállapodni, akkor augusztusban ülnek újra tárgyalóasztalhoz. Angela Merkel korábban leszögezte, hogy augusztus végére meg kell lennie a megállapodásnak" - mondta Mráz Ágoston Sámuel. Az erővonalak egyszersmind törésvonalakat is jelentenek, a takarékos négyekhez (Ausztria, Svédország, Hollandia, Dánia) csatlakozott Finnország, míg a V4-ek véleményét már Szlovénia is mindenben osztja, így a jogállamisági kérdésekben is, továbbá ott vannak a déli államok, Olaszország, Spanyoloroszág, Portugália és Görögország együttállása, valamint a német-francia tengely is.

Utóbbiról Mráz Ágoston Sámuel azt látja, a befolyása láthatóan csökkent, ami annak is köszönhető, hogy Emmanuel Macron francia elnök igen népszerűtlen, Merkel kancellár pedig egy év múlva ilyenkor elvileg távozik a kancellári székből (ezáltal a korábbi hatalmas befolyása nagy befolyássá csökkent), a takarékos négyek-ötök pedig "zsaroló pozíciót tudtak kiépíteni".

Mindez azonban nem jelenti, hogy Németország befolyása csökkent és a 27-ek ne tudnának megállapodni. Az EU-csúcs további fontos kérdésének nevezte, hogy hogyan kérje számon az unió a jogállamiságot az egyes tagállamokon. "Orbán Viktor miniszterelnök vasárnapi sajtónyilatkozatában részletesen elemezte, hogy világos jogállamisági fogalomnak kell lennie, amíg viszont ilyen nincs, a textus helyett a kontextusról, a szöveg helyett a szövegkörnyezetről nem lehet eldönteni, hogy valamelyik ország gyanús, nem szimpatikus vagy kockázatos cselekvéseket csinál."

Az elemző a nyugati sajtót olvasva úgy véli, Orbán Viktor jól érzékelte, hogy nem a jogállamisági mechanizmus a kulcskérdése ennek a vitának, az országok hajlandóak lennének kompromisszumot kötni, csak Ausztria és Hollandia ragaszkodik hozzá, de nem a jogállamiság miatt, hanem azért, hogy "zsarolni tudja a többi felet".

