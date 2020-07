Több mint hatszáz település nyert forrást a Magyar falu programban

2020. július 20. 15:32

Több mint hatszáz település nyert tízmilliárd forintot közösségi terek fejlesztésére a Magyar falu program keretében – jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón. Gyopáros Alpár közölte: a pályázatok kedvezményezettjei a kistelepülési önkormányzatok és a történelmi egyházak ott működő egyházközségei. Mindkét célcsoport közösségi tér kialakítására, fejlesztésére pályázhatott legfeljebb 30 millió forintig, valamint közösségszervező egyéves foglalkoztatására, maximum hárommillió forintig – tette hozzá.

Gyopáros Alpár azt mondta: a közösségi szolgáltatás az önkormányzatok alapfeladata, de 2010 előtt, a balliberális kormányok idején „adósságcsapdába kergetett” önkormányzatok „még a kötelező feladataikat is alig tudták ellátni”. A mostani kormány azonban ehhez a tevékenységhez is jelentős forrásokat biztosított a kistelepülési önkormányzatoknak. A pályázattal pedig az ehhez szükséges infrastruktúra-fejlesztéshez járulnak hozzá – emelte ki a kormánybiztos. Gyopáros Alpár közölte: Magyarországot és az egész világot pap- és lelkészhiány sújtja, így nem ritka, hogy egy vidéki plébános, lelkész három-négy, vagy akár hat-hét településen is szolgál, és emiatt nem marad ideje a „közösségszervezés hagyományos feladatára”.

Tájékoztatása szerint a pályázatnak köszönhetően foglalkoztatandó közösségszervező a világi feladatok ellátásában tudja segíteni, tehermentesíteni a helyi papokat, lelkészeket. Gyopáros Alpár kitért a települések üresen maradt plébániaépületei felújításának fontosságára is, hogy azokat az egyházközségek használhassák, és nyitottá tehessék a világi közösségnek is. A kormánybiztos a sajtótájékoztatón Kádár Barnabás kijelentésére utalva a vidéki Magyarország szempontjából a múlt hét „legfontosabb hírének” nevezte, hogy a Momentum politikusa „lenézően és lekezelően beszélt a falvak és a kisvárosok (…) lakóiról”.

Úgy fogalmazott: a politikus „odáig jutott”, hogy az idős emberektől elvenné a szavazati jogot. Hangsúlyozta: ezzel szemben „a magyar kormány erősen hisz abban, hogy a falvakban és kistelepüléseken élő emberek egyenrangú honfitársaink”. Ezért a kormány azon dolgozik, hogy az ott élők életminősége ugyanolyan legyen, mint a városokban, nagyvárosokban, vagy akár a fővárosban élőké, „éppen ezért indult el a Magyar falu program – hangoztatta.

A program mostani 600 kedvezményezettjével együtt idén már hat pályázaton hirdettek nyerteseket, számuk meghaladja a kétezret – jelezte, hozzátéve, hogy a következő hetekben újabb pályázatok eredményeit ismertetik, és újakat is meghirdetnek.

MTI