Több milliárd forint adót csalt egy bűnbanda

2020. július 21. 09:44

Több milliárd forint áfát csalt egy Budapest és Győr környéki cégeket irányító bűnbanda élelmiszeripari termékek kereskedésével, a gyanúsítottak közül a Budai Központi Kerületi Bíróság öt embert letartóztatott - tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense kedden az MTI-t.

Haszon Dávid elmondta, hogy a NAV bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt indított nyomozást. Az adatok szerint a bűnbanda az Európai Unióból nettó áron vásárolt élelmiszeripari termékeket, főként sajtot, csokoládét és kávét. Azokat Magyarországon nagykereskedőknek, szállodai beszállítóknak adta tovább.



Az árut negyedévente cserélődő, "bukó" cégeken keresztül szerezték be, amelyek vagy nem nyújtottak be bevallást vagy fiktív adatokat közöltek, így csökkentve a haszonhúzók fizetendő adóját.



A nyomozás adatai szerint több tízezer tonna élelmiszer került a bűnbandán keresztül különböző vendéglátóhelyekre és a hazai boltok polcaira. A kereskedés volumenét mutatja, hogy az egy főre jutó magyarországi adatokkal számolva több mint egymillió ember éves sajtfogyasztását fedezték ilyen módon.



A NAV és a Terrorelhárítási Központ kétnapos közös akciójában 85 helyszínen tartottak kutatást. A bizonyítékok beszerzése mellett a győri nyomozók luxusautókat - egyebek mellett egy Lamborghini Aventadort és egy Bentley Continentalt -, továbbá jelentős összegű készpénzt is lefoglaltak, valamint ingatlanokat és bankszámlákat zároltak. A biztosított vagyon értéke megközelíti a másfél milliárd forintot.



A nyomozók 24 gyanúsítottat hallgattak ki, közülük öt ember letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság elrendelte.



MTI