EU-csúcs - törölték a jogállamiságra vonatkozó kifejezést az új mechanizmus leírásából

2020. július 21. 12:31

Törölték a jogállamisági mechanizmusra vonatkozó szövegrészt az EU-csúcstalálkozón a záródokumentumból - írta blogjában kedd hajnalban a Politico című brüsszeli hírportál az Európai Tanács találkozóján született kompromisszumra utalva.

Az uniós tagországok vezetői közötti megállapodás bejelentése előtt készült írás szerint a záródokumentum végleges változatában jelentősen tompították Charles Michel korábbi szövegjavaslatát, amely azt mondta volna ki, hogy a jogállamiság sérelme esetén EU-s forrásokat lehet részben vagy teljesen megvonni tagállamoktól.



Az utolsó szövegváltozat csak cikkelyként megemlítve utal az uniós szerződésnek a demokráciával és a jogállamisággal foglalkozó részére, bár azt hozzáteszi: "az Európai Tanács hangsúlyozza a jogállamiság tiszteletben tartásának fontosságát".



Mindazonáltal magának az új mechanizmusnak a leírásakor a jogállamiság megemlítését törölték - írta a Politico.



Az új megfogalmazás szerint bevezetik a költségvetés és a gazdasági helyreállítási alap (Next Generation EU) védelmére vonatkozó "feltételrendszert", a lehetséges szankciókat pedig az Európai Tanács minősített többségével kell elfogadni - írták a cikkben.



A portál szerint azt a bekezdést is törölték, amely felhívta az Európai Bizottságot a jogállamiság éves értékelésére, valamint az Európai Számvevőszéket a jogállamisági jelentéstételre a tagállamok esetében az EU-pénzek felhasználásáról.



A Politico idézett egy meg nem nevezett forrást, akinek megfogalmazása szerint a dokumentum új szövege így Orbán Viktor számára is "arcvesztés nélkül elfogadható".

MTI