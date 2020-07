Szijjártó: Hazánk a nemzetközi űripar szereplőjévé válhat - magyar űrhajós!

2020. július 21. 14:43

Az űripar az egyik leginkább perspektivikus iparággá vált az elmúlt években, és Magyarország sok olyan tapasztalatot szerzett, amelyek révén a nemzetközi űripar fontos szereplőjévé válhat - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden az MTI-nek.

A tárcavezető a francia űrügynökségnél - Centre National d'Études Spatiales (CNES) - tett látogatásáról beszámolva közölte: jelenleg is több magyar vállalat vesz részt nagy nemzetközi fejlesztési, technológiai projektekben.



Úgy vélte, Franciaország élen jár ebben az ágazatban, a NASA után a legnagyobb űrügynöksége ennek az országnak van. Ráadásul az európai űripar 40 százalékát Franciaország adja - tette hozzá.



Kiemelte: most egy olyan együttműködési megállapodást kötöttek a francia űrügynökséggel, amelynek eredményeként műhold-technológiai, űrtudományos és űrkutatási projekteket fognak közösen végrehajtani. Fiatal magyar szakemberek kapnak majd arra lehetőséget, hogy az itt zajló szakmai programokban részt vegyenek és így tovább bővíthessék a tudásukat - magyarázta.



Szijjártó Péter hangsúlyozta: óriási magyar szakmai siker, hogy a világ legnagyobb műholdflottájának építésekor francia nagyvállalatok két magyar cégnek is megadták a beszállítás, a bekapcsolódás lehetőségét, így a műholdak egy fontos berendezését, illetve szigetelését is magyar vállalatok szállíthatják le. Ez nagy elismerés, és világosan mutatja, hogy nem véletlenül tették az űripart az egyik kiemelt iparággá Magyarország jövőbeni gazdasági versenyképessége érdekében - fogalmazott.



Arról is beszélt, hogy 2025-ig világos stratégiával rendelkeznek: szeretnék, ha akkor újra magyar kutató űrhajós mehetne dolgozni a Nemzetközi Űrállomásra. Ezzel kapcsolatban együttműködnek a világ egyik vezető űripari hatalmával, Oroszországgal, ugyanakkor az európai uniós országokat tömörítő űripari szövetség számára is felajánlották a leendő magyar űrhajós kutatási kapacitásait - emlékeztetett.

Az eddigi két magyar űrhajós

Farkas Bertalan - Kép: femina.hu

Simonyi Károly: ő többször is járt a kozmoszban: 38 307 percet töltött el az űrben - Kép: nol.hu

