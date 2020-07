A Salazar-csapat tagjait továbbra is nyomon követi a WADA

2020. július 21.

A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) folytatja azoknak az atlétáknak az ellenőrzését, akik annak idején együtt dolgoztak az antidopping-szabályok megsértéséért 2019-ben négy évre eltiltott amerikai edzővel, Alberto Salazarral és a szintén megbüntetett csapatorvossal, Jeffrey Brownnal.

A WADA sajtószolgálatának híre szerint az ügynökség szakemberei bármikor újabb tesztadásra kötelezhetik az érintetteket, illetve sor kerülhet korábban levett minták újraelemzésére is.





Salazarék tiltott teljesítménynövelő szerekkel látták el az általuk irányított sportolókat, s egyéb meg nem engedett módszereket is alkalmaztak felkészítésüknél. Az Egyesült Államok Doppingellenes Ügynöksége (USADA) úgy fogalmazott, hogy a 61 éves tréner - Jeffrey Brown endokrinológussal szövetkezve - az úgynevezett Nike Oregon Projekt keretében vette rá a doppingolásra tanítványait.



A gyanú szerint a kubai születésű Salazar, valamint Brown vényköteles gyógyszert adagoltak intravénásan versenyzőknek az engedélyezettnél nagyobb dózisban, hogy fokozzák a teljesítményüket. A tréner tagadta a vádakat - melyek között tesztoszteronnal való kereskedés is szerepelt - és csak annyit ismert el, hogy L-karnitint adott versenyzőinek, ám jelezte, ez teljesen legális kiegészítő, amit az előírásoknak megfelelően alkalmaztak.



Salazarnak 2011-től tanítványa volt a britek négyszeres olimpiai aranyérmes, hatszoros világ- és ötszörös Európa-bajnok hosszútávfutója, Mo Farah is, aki 2017-ben megszakította az együttműködést a trénerrel.

Az 5000 és 10 000 méter klasszisa a bejelentéskor hangsúlyozta: döntése nincs összefüggésben a szakembert ért doppingvádakkal.



Pár hónapja Nicole Sapstead, a brit antidopping-ügynökség (UKAD) ügyvezető igazgatója a The Telegraph-nak adott interjújában azt mondta, hogy nem akarja a WADA-nak átadni a sportoló vizelet- és vérmintáját, kivéve, ha megbízható bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy tiltott anyagokat tartalmazhatnak. Ugyanakkor a WADA azt közölte, nem nyújtott be ilyen kérelmet a UKAD-hoz.

