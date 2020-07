Érvénytelenítették az úzvölgyi élőlánc miatt Borbolyra kirótt bírságot

2020. július 21. 23:18

A Csíkszeredai Bíróság első fokon érvénytelenítette azt a 3000 lej értékű pénzbírságról szóló jegyzőkönyvet, amelyet a csendőrség állított ki Borboly Csabára, Hargita Megye Tanácsa elnökére az úzvölgyi katonai temetőnél tavaly június 6-án szervezett élőlánc kapcsán.

Az úzvölgyi temető előtti élőlánc. A bejelentés elmulasztását kifogásolták • Kép: Pinti Attila Borboly

Csabát a 2019. június 6-án az úzvölgyi katonai temető védelmében a Hargita és Kovászna megyékből érkezett magyarok által szervezett élőlánc egyik szervezőjeként sújtotta 3000 lejes pénzbírsággal a Hargita Megyei Csendőr-felügyelőség.

A bírságról szóló jegyzőkönyv szerint, amelyet a posta kézbesített Borbolynak, az úzvölgyi katonai temető előtt lezajlott bejelentetlen rendezvény szervezése és lebonyolítása miatt bírságolták meg 3000 lejre, az 1991. évi 60-as számú törvény előírásai alapján.

A jegyzőkönyv megjegyzi, a megyeitanács-elnök szervezői minősége az esemény Facebook-oldaláról is kitűnik. A bírságról szóló jegyzőkönyvet egyébként nem a helyszínen, hanem öt nappal később, június 11-én állították ki a csendőrség székhelyén és azután továbbították az érintettnek. Hasonló módon jártak el a hatóságok a Kovászna Megyei Tanács alelnöke, Grüman Róbert esetében, akit szintén 3000 lej értékű pénzbírsággal sújtottak.

A jegyzőkönyv megjegyzi, a megyeitanács-elnök szervezői minősége az esemény Facebook-oldaláról is kitűnik. A bírságról szóló jegyzőkönyvet egyébként nem a helyszínen, hanem öt nappal később, június 11-én állították ki a csendőrség székhelyén és azután továbbították az érintettnek. Hasonló módon jártak el a hatóságok a Kovászna Megyei Tanács alelnöke, Grüman Róbert esetében, akit szintén 3000 lej értékű pénzbírsággal sújtottak.

Már van jogerős döntés is

Mindkét megbírságolt személy bíróságon kérte a jegyzőkönyvek érvénytelenítését. Míg Grüman esetében a Csíkszeredai Bíróság már tavaly október végén elsőfokú ítéletet hozott, érvénytelenítve a pénzbírság jegyzőkönyvét, Borbolynak erre a múlt hétig kellett várnia. Noha a Grüman Róbertet érintő elsőfokú ítélet ellen a csendőrfelügyelőség fellebbezést nyújtott be, ezt a Hargita Megyei Törvényszék idén márciusban elutasította, így a végzés jogerőssé vált. A Borboly Csabára kirótt pénzbírság nyomán hozott bírósági ítélet nem jogerős, ez ellen is fellebbezni lehet.

Elhúzódó konfliktus

Az úzvölgyi katonai temető előtt tavaly június 6-án Dormánfalva Polgármesteri Hivatalának engedélyével jelentek meg román nacionalista szervezetek az ortodox egyház naptárában szereplő hősök napjára, hogy megemlékezzenek és koszorúzzanak a törvénytelennek nyilvánított román parcellánál. A temető előtt Hargita megye önkormányzata engedélyével a Kovászna megyei önkormányzat kihelyezett rendkívüli ülése zajlott, amelyre Székelyföld településeit is meghívták. A résztvevők élőlánccal próbálták megakadályozni a román emlékmű felavatását, ám a román nacionalisták erőszakkal, a kaput betörve hatoltak be a sírkertbe. A temető hovatartozásának, illetve az építkezés törvényességének megállapításáért több per van folyamatban Csíkszentmárton, Dormánfalva, illetve Hargita és Neamț megyék önkormányzatai részvételével.

Kovács Attila

szekelyhon.ro