Buchanan: az USA-lakosság összetételének átalakulása nem biztos, hogy előny

2020. július 22. 00:04

Az amerikai lakosság összetételének átalakulása nem biztos, hogy előny, és Joe Bidennek sem jó - állítja legújabb elemzésében Patrick Buchanan konzervatív író és publicista, aki korábban három republikánus amerikai elnöknek, Richard Nixonnak, Gerald Fordnak és Ronald Reagannek is a tanácsadója volt.

Elemzésében Buchanan emlékeztet arra, hogy a demokrata párti politikusok az illegális bevándorlók már az Egyesült Államokban született gyermekeinek amnesztiát és állampolgárságot adnának, sőt, amerikai állampolgárságot adnának az illegális bevándorlók jelenleg mintegy 11-22 millióra becsült táborának is.



"De vajon ez a sokféleség Amerika legnagyobb ereje lenne?" - tette fel a kérdést az elemző. Majd megválaszolta: "Ezt mondják nekünk".



Buchanan kifejtette, hogy még mielőtt az ország - szerinte úgy 25 év múlva - a megfogalmazásában "többségi-kisebbségi nemzetté" válna, a lakosság összetételének e változásai mindkét amerikai pártot érinteni fogják, már a mostani, ősszel esedékes választásokon is.



A szerző idézte a Brookings Intézet demográfusának, William Freynek a kutatási adatait, amelyek serint 2010 és 2020 között - miközben az Egyesült Államok népessége 20 millió fővel gyarapodott - a fehér lakosság aránya 1790 óta először csökkent. Ebben az időszakban a fekete bőrű amerikaiak lélekszáma 3 millióval, az ázsiaiaké 4 millióval, a spanyol ajkú amerikai lakosok száma pedig 10 millióval gyarapodott.



Buchanan szerint ezek az adatok azért fontosak, mert az elnökválasztásokon a feketék és a spanyol ajkúak mintegy 70 százaléka, az afroamerikaiaknak pedig a 90 százaléka a demokratákra voksol. A fehér szavazók aránya ma 60 százalékra esett vissza a 2000-ben - tehát George W. Bush elnökké választásakor - mért 69 százalékról. A 16 éven aluli gyermekeknek már kevesebb mint a fele fehér bőrű.



"A Republikánus Párt számára ez egzisztenciális válságot jelent" - állapítja meg Buchanan. Szerinte, ha a párt nem tudja növelni a fehér szavazóinak arányát, és nem tudja meghódítani az afroamerikai, spanyol ajkú és ázsiai szavazók millióit, akkor a sorsa megpecsételődik.



"Elég csak megnézni Kaliforniát: az állami hivatalokban a demokrata pártiak foglalnak el minden posztot, és kétharmados többségük van a helyi törvényhozás mindkét házában is. A szövetségi kongresszusba küldött két szenátoruk szintén demokrata párti, és a szövetségi képviselőházban helyet foglaló 52 kaliforniai képviselő közül 45 demokrata párti" - írta.



Meggyőződése szerint azonban a Demokrata Párt sincs tisztában azzal, hogy a lakosság összetételének e megváltozása mit jelent a párt jövője szempontjából. Buchanan leszögezi ugyan, hogy mivel az eddigi kisebbségi népcsoportok lélekszámának növekedése folyamatos, ezért a demokratáknak egyszerűen egyetlen dolguk van: minél több kisebbségit magukhoz édesgetni, és elérni, hogy rájuk voksoljanak, s szerinte ezért akarnak mindenáron állampolgárságot adni az illegális bevándorlóknak is.



De azt is megállapítja, hogy Joe Bidennek, a demokraták várható elnökjelöltjének és a párt vezető és befolyásos személyiségeinek is komoly problémája az, hogy ők is a kisebbségbe kerülő fehér társadalom tagjai.



Az idei előválasztásokon a hat, legjobban szereplő demokrata párti elnökjelölt-aspiráns fehér volt - emlékeztetett az elemző. S figyelmeztetett arra is, hogy "a demokraták baloldala" egymás után dönti le "különböző felfedezők, hódítók, gyarmatosítók, misszionáriusok, konföderációsok és elnökök szobrait", s a ledöntött szobrok mindegyike fehér embereket ábrázolt.



"A demokraták baloldala véget akar vetni az ország történelmét jelentő fehér emberek utódlásának" - hangsúlyozza a konzervatív szerző. S szerinte e törekvésnek maguk a demokraták is áldozatul esnek majd. A 77 éves Joe Bident "az átmenet elnökének" írja le Patrick Buchanan.

MTI