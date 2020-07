Karácsonyék kudarca az uniós csúcs

2020. július 22. 10:44

Hiába fogadták el az EU költségvetését, nyoma sincs annak, hogy megvalósulna Karácsony Gergely ígérete, miszerint Budapest és más önkormányzatok közvetlenül juthatnának uniós forrásokhoz. A főváros brüsszeli lobbistájának kinevezett Jávor Benedek szerint erről csak ősszel kezdődnek egyeztetések. A Fidesz összegzése szerint ugyanakkor Magyarország több pénzzel és emelt fővel zárhatja az EU-csúcsot. A magyar kormány és Orbán Viktor sikeres tárgyalása valódi dühöt, illetve egymásnak is ellentmondó nyilatkozatokat váltott ki baloldalon.

„Az önkormányzatok közvetlenül jussanak EU-s forrásokhoz, hogy a kormány ne tudja azokat ellopni” – már az őszi önkormányzati választások óta ezzel kampányol az ellenzék, élén Karácsony Gergellyel, aki, miután főpolgármester lett, párttársát, Jávor Benedeket bízta meg Budapest brüsszeli képviseletével. „Zajlik a 2020 utáni hétéves EU-s költségvetési ciklus tárgyalása, aminek során azt akarják elérni, hogy növekedjen a települések számára elérhető források összege” – hangoztatta kinevezése után az Azonnali.hu-nak Jávor.

A hétvégi maratoni tárgyalássorozaton azonban hiába fogadták el az EU költségvetését, nyoma sincs annak, hogy megvalósulna Karácsony ígérete. Jávor Benedek megkeresésünkre azt hangoztatta, hogy a hétvégi csúcson csupán az ­uniós költségvetés elfogadásáról volt szó, a támogatások, pályázatok elosztásának konkrét módjáról nem, erről csak ősszel kezdődnek meg az egyeztetések. Kérdésünkre, hogy mit remél a tárgyalásoktól, Jávor meglehetősen óvatosan fogalmazott. – Rajta vagyunk, hogy eredményeket érjünk el, de csak ekkor fogjuk látni, hogy sikerült-e javítani az önkormányzatok ­uniós finanszírozási feltételein – mondta.

„Az EU-csúcson született megállapodás a magyarok számára pénzügyi és erkölcsi siker. Magyarország több pénzzel és emelt fővel zárhatja az EU-csúcsot. A miniszterelnök ismét következetesen kiállt a nemzeti érdekekért és elérte, hogy hazánk a tervezettnél hárommilliárd euróval több pénzt kapjon” – összegzett közleményében a Fidesz. Eszerint Magyarország ígéretet kapott arra is, hogy a bevándorláspártiak által kiprovokált és a hazug Sargentini-jelentésre alapozott igazságtalan 7-es cikkely szerinti eljárást le fogják zárni.

– Nem mondunk le arról sem, hogy a magukat civilnek nevező, de valójában politikai tevékenységet végző szervezeteket el kell zárni az uniós pénzcsapoktól, mert az uniós pénzeket a migráció szervezésére és a tagállamok nemzeti szuverenitásának lebontására használják. Európának és Magyarországnak most a koronavírus-járvány okozta gazdasági károk hely­reállítására, a munkahelyek védelmére és új munkahelyek teremtésére kell fordítania minden erőforrását – írták.

A nagyobbik kormánypárt szerint ugyanakkor a magyar baloldal ­ezúttal is gyalázatosan viselkedik. Mint fogalmaztak: „Gyurcsánynétól kezdve a szocialistákon át a Momentumig most is a nemzeti érdekek ellen dolgoznak, és Magyarország ellen áskálódnak. Ők akkor lennének elégedettek, ha Magyarország kevesebb pénzt kapna, és feladná nemzeti érdekeit pénzügyekben, valamint gazdaság- és bevándorláspolitikában is.”

A magyar kormány és Orbán Viktor sikeres tárgyalása dühöt, illetve kommunikációs káoszt okozott az ellenzéki oldalon. Dobrev Klára videóüzeneté­ben egyenesen azt állította, hogy „Orbán ismét hatalmas vereséget szenvedett”, Magyarország még soha nem kapott ilyen kevés pénzt az uniótól. Az MSZP EP-képviselője, Ujhelyi István szerint Orbán Viktor miatt „jelentős pénzeket veszített Magyarország”. Jakab Péter, a Jobbik elnöke viszont elismerte, hogy „Orbán kiharcolta” a pénzt, aminek szerinte ugyanakkor „az egyik fele a nyugati multikon keresztül visszamegy Nyugatra, a többi meg Mészáros Lőrinc és társai zsebében landol”.

Hasonló húrokat pengetett Donáth Anna is. – Magyarország, ahogy 2004 óta folyamatosan, a következő hét évben is rengeteg EU-s forráshoz jut – írta a Momentum EP-képviselője, azt hangoztatva: az ő feladatuk megakadályozni, hogy „a magyar kormány a saját állampolgáraitól vegyen el uniós pénzeket”. Az LMP elnöke, Keresztes László Lóránt szerint Orbán Viktor elér­te, amit akart, mert felhígította – a liberálisok által bunkósbotként forgatott – jogállamisággal kapcsolatos kritériu­mokat.

A Mi Hazánk pedig úgy értékelt, hogy Magyarországot az EU-n kívüli életre kell felkészíteni egy patrióta nemzetgazdaság megteremtésével, és a hazai kis- és középvállalkozások megerősítésével.





