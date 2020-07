A hazánkat támadó Hollandia antiszemita terroristákat pénzelt

2020. július 23. 10:32

Nagyrészt holland forrásból kapta a fizetését a Népi Front Palesztina Felszabadításáért nevű terrorszervezet két tagja, akik részt vettek abban a bombatámadásban, amelyben megölték a 17 éves izraeli Rina Shnerbet, és megsebesítették apját és testvérét. Ezt két holland miniszter is elismerte – írja a The Jerusalem Post alapján a Neokohn.

A holland parlamentben Stef Blok külügyminiszter és Sigrid Kaag fejlesztési miniszter is elismerte, hogy a tavalyi bombatámadásban érintett két palesztin terrorista fizetése részben holland támogatásból származott. A két palesztin tagja a Népi Front Palesztina Felszabadításáért (PFLP) nevű palesztin csoportnak, amelyet az EU is terrorszervezetnek nyilvánított. Emellett munkatársai a Palesztin Szövetség Mezőgazdasági Munkabizottságnak (UAWC), amely szervezetet a hollandok 20 millió dollárral támogatnak. A két terrorista fizetése részben ebből a forrásból származott, pedig közvetlenül nem vettek részt abban a termőföld- és vízfejlesztési programban, amelyet Hollandia is szponzorált.

Hollandia felfüggesztette a támogatás kifizetését az ügy kivizsgálásáig.

Miután a gondos eljárás nagyon fontos ebben az ügyben, úgy döntöttem, hogy külsős kutatókat bízok meg a két szervezet közötti esetleges kapcsolat feltárásával. A kormány dönteni fog arról, hogy folytatható-e hozzájárulás a programhoz — közölte a fejlesztési miniszter. Sigrid Kaag közölte, nem volt tudomása arról, hogy a UAWC kapcsolatban áll terrorszervezettel, ugyanakkor az Izraeli Információs és Dokumentációs Központ (CIDI) nevű holland szervezet és a Brit Jogászok Izraelért nevű szervezet is közölt ilyen információkat a holland döntéshozókkal az izraeli NGO Monitor nevű szervezet kutatása alapján. A UAWC-nek dolgozó terroristák 2019. augusztus 23-án, Dolev település közelében, egy forráshoz vezető út mellett elhelyezett bombával gyilkolták meg a 17 éves Rina Shnerbet, és megsebesítették rabbi apját, Eitan Shnerbet, valamint testvérét, Dvirt is.

Samer Arbid tavalyi letartóztatásakor könyvelőként dolgozott a UAWC-nek. Októberben 21 vádpontban emeltek vádat ellene, mint a merényletet végrehajtó terrorsejt parancsnoka ellen. Abdul Razeq Farraj a UAWC pénzügyi igazgatója volt, ellene négy vádpontban emeltek vádat a támadással összefüggésben. A CIDI közleménye szerint az a h ír, hogy a PFLP két terroristáját a holland adófizetők pénzéből fizették, és még a ramallah-i holland képviselet igazolványait is használhatták, „sokkoló, de nem jelent meglepetést”.

Jelentős lépés, hogy a miniszterek ezt most elismerték, de konkrét intézkedéseket kell tenni annak megakadályozása érdekében, hogy a jövőben a palesztin terrorizmust a holland adófizetők pénzéből finanszírozzák - tette hozzá a CIDI. A NGO Monitor reményét fejezte ki, hogy a holland miniszterek kijelentését komoly szankciók követik, visszakövetelik a holland támogatást, valamint olyan biztosítékokat építenek ki, amelyek megakadályozzák a visszaélést a közpénzekkel.

A UAWC-t Hollandián kívül Spanyolország és Olaszország is támogatta.

hirado.hu