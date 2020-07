Putyin a nemzeti gárda vezérőrnagyává nevezte ki egy csecsen vezetőt

2020. július 23. 19:02

Az orosz nemzeti gárda (Roszgvargyija) vezérőrnagyává nevezte ki Ramzan Kadirov csecsen vezetőt Vlagyimir Putyin orosz elnök.

A szerdán történt kinevezéséről Kadirov csütörtökön számolt be a VKontaktye közösségi oldalon. Közölte, hogy vigyázzállásban hallgatta, ahogy Putyin személyesen olvasta be neki a kinevezési parancsot, és ismét "az elnök hűséges gyalogoskatonájának" nevezte magát, kifejezve készségét arra, hogy a legnehezebb parancsot is végrehajtsa "bármelyik kontinensen".

Köszönetet mondott Viktor Zolotov hadseregtábornoknak, az orosz nemzeti gárda igazgatójának, amiért a belügyminisztérium kötelékéből átvette az általa vezényelt fegyveres testülethez.

2009-ben Dmitrij Medvegyev akkori elnök Kadirovot rendőr vezérőrnaggyá nevezte ki. Az újdonsült gárdatábornok a VKontaktye-bejegyzésében azt is elmagyarázta, hogy az a két golyószóró, amelyekkel az amerikai beutazási "feketelistára" való felkerülése után a Telegramon általa megosztott fotón pózolt, a nemzeti gárda szigorúan őrzött fegyverzetéhez tartoznak.

Állítása szerint a felvétel egy ellenőrzés idején készült, ezért nem kell "aggódni".

A képaláírásnak az amerikai külügyminiszterhez intézett üzenete így szólt: "Pompeo, felvesszük a harcot! Ezután érdekesebb lesz (a játék)!" Kadirov a szövegre most nem adott magyarázatot.

Az amerikai diplomáciai tárca hétfőn közölte, hogy Kadirov a feleségével és a két legidősebb lányával egyetemben nem kaphat beutazó vízumot az Egyesült Államokba, mert "durván megsértette" az emberi jogokat Csecsenföldön.

Kadirov még aznap közzétette a golyószórós felvételt, majd kedden meghívta a szülőfalujába Mike Pompeo amerikai külügyminisztert.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő egyébként csütörtökön az oroszellenes amerikai politika folytatásának nevezte a csecsen vezető ellen meghirdetett szanckciót.

A 43 éves Kadirov azt követően került hatalomra, hogy 2004-ben egy bombamerényletben életét vesztette az apja, Ahmad Kadirov, aki addig Csecsenföld elnöke volt. A csecsen vezető, aki kilencvenes évek közepén az apjával együtt még a szakadárok oldalán harcolt, mind otthon, mind külföldön keményen fellép a dzsihadisták és a csecsen függetlenségpártiak ellen.

A 2016-ban belföldi rendfenntartásra létrehozott, mintegy 340 ezer fős Roszgvagyija az orosz biztonsági tanács közvetlen alárendeltségébe tartozik. Feladata egyebek között a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni harc, valamint a tömegoszlatás.

A volt belügyi egységeket, valamint különleges és őralakulatokat magába tömörítő nemzeti gárda négy éve történt felállításával egyébként Putyin szakértői vélemény szerint megfosztotta Kadirovot a csecsenföldi belügyi "magánhadseregétől". A Roszgvargyija egységeit ugyanis nem nemzetiségi alapon állították fel és azok a belügyminisztérium helyi (területi és köztársasági) szerveinek fennhatósága alól kikerülve a katonai körzetekbe tagozódtak be.

