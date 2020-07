Dobrev Klára, az EP alelnöke magyarként szégyelli magát

2020. július 24. 01:27

Szigorúbban venné a jogállamiság kritériumát az EP, amikor a támogatások elosztásáról van szó. A Fidesz elenyésző kisebbségben maradt.

Történelmi jelentőségűnek tartja az Európai Parlament öt nagy frakciója a következő 7 évre szóló költségvetésben is megjelenő közösségvállalást. Tisztában vannak azzal, hogy a válság miatt most nagyon sok pénzt kell költeni a gazdaság helyreállítására, azonban hiányolják a hosszú távú tervek támogatását. Nem jelenik meg elég hangsúlyosan a szociális Európa gondolata, vagy a környezetvédelem. Bár az Európai Tanács javaslata tartalmazza azt, hogy a tagországok támogatását kössék a jogállamisághoz, az állam- és kormányfők által elfogadott megoldásnál szigorúbb feltételeket írna elő a parlament. Egyszerűen fogalmazva: nem kaphat pénzt az az ország, amelyben nincs demokrácia.

Dobrev Klára, az EP alelnöke, a DK képviselője úgy fogalmazott, hogy magyarként szégyelli magát, amiért épp Magyarország miatt került a figyelem középpontjába ez a probléma, Orbán Viktor miatt kell bizonyos fékeket beiktatni a támogatási mechanizmusba. A parlament az Európai Tanács által elfogadottnál szigorúbb feltételekhez kötné a finanszírozást, ebben egyetértenek a nagy frakciók. Csak a szélsőjobb és a Fidesz lóg ki a sorból. A DK képviselője megjegyezte, hogy az Európai Néppárt is a többség álláspontján van, aminek pedig pillanatnyilag még a Fidesz is tagja, még ha a tagságát fel is függesztették.

Most egy hosszabb tárgyalási időszak kezdődik, amikor a parlamenti és a tanácsi álláspontos megpróbálják közelíteni egymáshoz, októberre várható, hogy az EP is rábólinthat a hét évre szóló költségvetésre. Magyarországon ez szokatlannak tűnhet, hisz itt a büdzsét egyik percről a másikra elfogadja az Országgyűlés fideszes többsége. Európában ez másképp megy, hisz a a döntés egy évtizedre is meghatározza a közösség jövőjét.

A Fidesz kilóg az Európai Parlamentből

