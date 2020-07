Beiktatták hivatalába az új horvát kormányt

2020. július 24. 08:27

Beiktatta hivatalába az Andrej Plenkovic vezette új, jobbközép horvát kormányt a zágrábi parlament csütörtök éjjel - írta a helyi sajtó.

Plenkovic - pannonrtv.com

A kabinetet a horvát törvényhozás 151 képviselőjéből 76 támogatta.



Plenkovic a parlamenti ülés elején megtartott beszédében azt ígérte: a versenyképesség és az életszínvonal növelésére helyezik a hangsúlyt, csökkentik az adókat, emelik a fizetéseket és a nyugdíjakat, új munkahelyeket teremtenek, megfelezik az állami tisztségviselők számát és beindítják a gazdasági növekedést.

Ami a külpolitikát illeti, stratégiai célként jelölte meg a csatlakozást a schengeni övezethez, az euró bevezetését, valamint Horvátország nemzeti szuverenitásának és befolyásának növelését Európában és a világban.



Az új kabinetnek a miniszterelnök mellett négy miniszterelnök-helyettese is lesz Davor Bozinovic belügyminiszter, Zdravko Maric pénzügyminiszter, Tomo Medved veteránügyi miniszter - mindhárman régi-új tárcavezetők - és Boris Milosevic szerb kisebbségi képviselő, a Független Szerb Demokratikus Párt (SDSS) tagja, emberi jogokkal foglalkozó tárca nélküli miniszter személyében.



Négy tárcát vontak össze, így húsz helyett tizenhat minisztériuma lesz a zágrábi kormánynak: a jobbközép Horvát Demokratikus Közösségnek (HDZ) tizenöt minisztere lesz, a nemzeti kisebbségeknek pedig egy. A tárcavezetők között négy nő is helyet kapott, a legtöbb miniszter az előző kormányban is betöltötte ezt a tisztséget. A jelöltek nevét hétfőn hozta nyilvánosságra a régi-új kormányfő.



Ivan Malenica korábbi közigazgatási miniszter, aki az egyesített közigazgatási és igazságügyi tárcát vezeti majd, később teszi le az esküjét, mert nemrég kiderült, hogy koronavírussal fertőződött meg.



A július 5-i előre hozott választásokon a HDZ a diaszpóra három képviselőjével együtt 66, az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (SDP) irányította Restart Koalíció pedig 41 mandátumot szerzett a 151 tagú törvényhozásban. A harmadik helyen a Haza Mozgalom végzett 16 mandátummal. Átlépte az 5 százalékos parlamenti küszöböt és 8 mandátumhoz jutott a jobboldali Híd Függetlenek Listája (Most), s meglepetésre bekerült 7 mandátummal a Mozemo! (Képesek Vagyunk Rá!) nevű újbalos-zöld szövetség. Három parlamenti helyre számíthat a Párt Névvel és Vezetéknévvel (Stranka imenom i prezimenom) elnevezésű balközép pártszövetség, egy-egy helyre pedig a HNS és Radimir Cacic Reformisták nevű pártja. A nemzeti kisebbségeknek garantált 8 képviselői hely közül 3-at a szerb, egyet-egyet a magyar, az olasz, valamint a cseh és szlovák képviselő tölt be, az összes többi nemzetiséget pedig 2-en képviselik az új összetételű parlamentben.



A kormányt támogatja a HNS, a Reformisták és a 8 kisebbségi képviselő.

MTI