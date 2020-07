Magyar katonát tüntettek ki Afganisztánban: Csordás Ádám őrvezető

2020. július 24. 10:05

Megtiszteltetésben részesült a Magyar Honvédség Biztosító Szakasza, mert az afganisztáni hadszíntéren Mazar-e Sharif Camp Marmal táborába települt TAAC North vezetés alá tartozó „Force Protection” század századparancsnoka a négy nemzet által alkotott kötelékből egy magyar katonát ismert el „A hónap harcosa” („Warrior of Month” ) címmel.

Az elismerésre a személyeket a rajparancsnokok javaslatára a szakaszparancsnok terjeszti fel, akikről az alkalmi alegység holland parancsnoka által kijelölt bizottság dönt. A kitüntetésre az számíthat, aki a szakasz és a század életében kiemelkedő munkát végez, a többi szakasszal való együttműködésben élen jár, és a többi szakasz képzésében, illetve azok oktatásában magas színvonalon részt vesz. Az oklevelet a kijelölt katona személyesen veheti át a századparancsnoktól.

Július 9-én Csordás Ádám őrvezetőt érte a megtiszteltetés, hogy a többnemzeti század holland századparancsnokától, Dirk Ferwarde századostól átvegye az elismerést, amely mellé névre szóló, gravírozott kést is kapott. Csordás őrvezető második misszióját tölti Afganisztánban, és augusztusban tervezett előléptetése előtt nem számított ilyen rangos elismerésre.

Az elismerést az egység megalakulása óta havonta kiosztja a századparancsnok, azonban korábban „Guardian Angel of Month” („A hónap őrangyala”) néven osztották ki.



Az afganisztáni feladatrendszer megváltozásával az elismerés neve is megváltozott, és az őrzők harcosokká váltak. A nemzetközi kitüntetés mellett a magyar szakaszparancsnok, dr. B. K. hadnagy is megjutalmazta az alegység négy katonáját, így L. J. őrmester, Bottyán Sándor, Nagy Zsolt és Szeder Zsolt szakaszvezetők emléklapot vehettek át. A Biztosító Szakasz parancsnoka további emléktárgyat adott át a holland egység szakaszparancsnokának Bob van Toornak és szakasz altisztjének Kay Terhaagnak.

Az elismerések átadására szervezett állománygyűlésen meghívott vendégként részt vett Szilágyi Zsolt ezredes, az Afganisztánban szolgálatot teljesítő magyar katonák nemzeti rangidőse, Görbe Béla alezredes, a Nemzeti Támogató Elem 21. váltásának parancsnoka, valamint a holland század vezénylőzászlósa.

Kép: Farkasné dr. Nagy Katalin százados

Jelen Balázs Ákos őrnagy

honvedelem.hu