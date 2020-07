Palkovics: kiválóan működött a gazdaságvédelmi akcióterv

2020. július 24. 12:44

Az elmúlt hónapokban kiválóan működött a kormány által kidolgozott, a versenyképességet javító gazdaságvédelmi akcióterv - mondta az innovációs és technológiai miniszter pénteken Makón.

Palkovics László a Váll-Ker Kft. kormányzati és uniós támogatással megvalósult kapacitásbővítő beruházásának átadásán azt mondta, a válság a magyar gazdaságot jó állapotban érte, a járvány előtt egy sor strukturális átalakítás eredményeként 5 százalékos volt a növekedés. Az első reakció a munkahelyek megvédése volt. Jelenleg több mint 200 ezer rövidített munkaidőben dolgozó alkalmazott kap támogatást - tudatta a miniszter. Hozzátette: az intézkedések másik csoportjaként a kormány több száz milliárd forinttal támogatja a nagy cégek, valamint a kis- és közepes vállalkozások beruházásait is.



A politikus kifejtette, a Váll-Ker Kft. tipikus magyar családi vállalkozás, amely képes arra, hogy világszínvonalú termékeket állítson elő, és azokat Magyarországon és külföldön értékesítse.



A cég a hatékonyság javításának lehetőségét a technológiai fejlesztésben látta - tette hozzá.



Lázár János (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, Csongrád-Csanád és Békés megye déli része az ország gazdasági tartaléka, ahol van munkaerő, növekedési potenciál és olyan vállalkozások, amelyek fejleszteni kívánnak.



Ehhez tőkére, tudásra és állami támogatásra van szükség - mondta.



A politikus szerint a térségben az agrárium fejlesztése mellett rendkívül fontos az ipar erősítése.



Tóth István ügyvezető elmondta, az 1992-ben alapított, közvetlenül 250 alkalmazottat foglalkoztató, beszállítóin keresztül ötszáz család megélhetését biztosító cég a piaci kihívásokhoz igazodva folyamatosan fejlesztette termékeit. A kezdetben gyártott kandallók hatásfoka 60 százalék körül alakult, jelenleg a legjobb berendezéseké eléri a 90 százalékot, a károsanyag-kibocsátás folyamatosan csökken, az eszközök elektronikusan szabályozhatók és távolról is irányíthatók.



Az évente 30-32 ezer kandallót gyártó cég a beruházásnak köszönhetően 3-4 ezerrel növelte kapacitás, emellett a nyári időszakban is kelendő termékeket is készít, mint a grillkészülékek - közölte a szakember.



A 660 millió forintos beruházás során a vállalkozás két gyártócsarnokot épített, lézervágó-, élhajlító gépeket, hidraulikus és excenter préseket, valamint hegesztőrobot-rendszereket állítottak üzembe. Emellett a termelésből gyűjtött adatok elemzésén és feldolgozásán alapuló, fejlett termelésirányítási és döntéstámogató rendszert alakítottak ki.



A magyar tulajdonban álló Váll-Ker Kft. fő tevékenysége a fatüzelésű fémkandallók, tűzterek és központifűtés-kandallók gyártása, de a cég saját tervezésű grillkészüléket, kemencét is készít, értékesít. A vállalkozás nettó árbevétele - a nyilvános cégadatbázis szerint - 2018-ban mintegy 4 milliárd forint, adózott eredménye 28 millió forint volt.

Termékeinek túlnyomó részét exportálta, főbb piaca Németország, Dánia és Anglia.

MTI