Tokió 2020 - Bemutatták az új magyar szurkolói márkát, a "Magyarock"-at

2020. július 24. 14:47

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) vezetői pénteken bemutatták a sajtónak az új magyar szurkolói márkát, a "Magyarock"-at, amellyel az együvé tartozást szeretnék kifejezni és a 16-35 éves korosztályt igyekeznek megcélozni.

Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke (b) és Vékásssy Bálint, a MOB főtitikára az új magyar szurkolói márka, a "Magyarock" bemutatóján a Kincsem Parkban 2020. július 24-én. MTI/Illyés Tibor



Kulcsár Krisztián, a MOB elnöke a rendhagyó helyszínen, a Kincsem Park gyepén tartott sajtótájékoztatón emlékeztetett rá, hogy az eredeti tervek szerint ezen a napon kezdődött volna a tokiói nyári olimpia, amelyet a koronavírus-járvány miatt kellett egy évvel elhalasztani.

"Ez a nap így nem túl örömteli, mi azonban évek múlva is szeretnénk jó érzésekkel visszagondolni 2020. július 24-ére, ezért időzítettük mára a Magyarock szurkolói márka bemutatását" - indokolta az időpontválasztást, majd hozzátette, azt szeretnék elérni, hogy a magyar emberek érezzék magukénak és érzelmileg támogassák a magyar olimpiai csapatot.



"Innentől fogva külön válik a Magyar Olimpiai Bizottság mint intézmény és a magyar olimpiai csapat kommunikációja" - fogalmazott a sportvezető, aki elárulta, hogy három éve dolgoznak az új márkán.



Vékássy Bálint, a MOB főtitkára elmondta, a korábbi olimpiákon irigykedve látta, hogy más nemzetek képviselőit milyen könnyű azonosítani, példaként a gallkakasos franciákat, a narancssárgába öltözött hollandokat és a juharleveles kanadaiakat említette.



"A riói olimpián a magyar szurkolók a világoszöld pólójukkal már kiviláglottak a tömegből" - fűzte hozzá, utalva arra, hogy a jövőben is ezzel a színnel szeretnék a magyarokat azonosítani.



"Nem tudunk a sportnál jobb dolgot mondani, amivel a magyarok együvé tartozását ki lehetne fejezni, azt, hogy párt- és klubpreferenciák nélkül a magyar sportolók sikeréért szurkolnak" - jelentette ki a főtitkár, aki ezzel magyarázta, miért a "Mi vagyunk" lett az új brand szlogenje.



Vékássy felhívta a figyelmet arra, hogy mivel az olimpiai mozgalom elöregedőben van, de az alapértékek továbbra is ugyanazok - kiválóság, barátság és tisztelet - az új márkával elsősorban a 16-35 éves korosztályt célozzák meg. Mégpedig szélesebb körben, tehát nemcsak azokat, akik a sportrajongók táborába tartoznak, ezért az online térben - honlappal, Facebook-, Instagram- és Youtube-megjelenéssel - indították el kampányukat.



"A szurkolói ruházatot ősszel kezdjük el árulni, de emellett az olimpiai sportöltözéket továbbra is az adidas szállítja, a céggel a párizsi olimpiáig van élő szerződésünk" - közölte Vékássy, aki azt is elárulta, hogy Magyarock márkát 11 civil mellett 166 olyan olimpikonjelölt fogja népszerűsíteni, akikről a tél folyamán készítettek fotókat, amikor még úgy volt, hogy 2020-ban rendezik a tokiói ötkarikás játékokat.

MTI