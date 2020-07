Gyöngyöspatai iskolaügy - Megkezdődött a kártérítések kifizetése

2020. július 24. 15:41

Péntek reggel minden jogosultnak átutalták a számára megítélt kártérítés felét, az összeg hiányzó részét egy hónapon belül ugyancsak megkapják - jelentette be Horváth László miniszterelnöki megbízott a helyi szegregációs iskolaügyben tartott pénteki sajtótájékoztatóján, Gyöngyöspatán.

Ezzel lezárult egy fejezet, újabb pedig nem lesz - fogalmazott a fideszes országgyűlési képviselő, aki szerint a leckét megtanulták, a tanulságokat levonták, a tanulópénzt megfizetik.



Ugyanakkor leszögezte: ami Gyöngyöspatán megtörtént, az csak egyszer fordulhatott elő, és a jövőben sehol nem történhet meg Magyarországon. A közelmúltban a parlament nagy többsége által támogatott törvénymódosítás szerint ugyanis a továbbiakban hasonló perekben a bíróságok pénzbeli kártérítést nem ítélhetnek meg - emlékeztetett. Amennyiben bárkit hátrány ér a tanulás során, azt oktatással és képzéssel kell majd orvosolni, "több pénzszerző szegregációs perre nem lesz lehetőség" - húzta alá Horváth László.



Egyúttal jelezte, aki tanulni és dolgozni akar, azt a kormány támogatja, de aki iskolakerüléssel, vagy erőszakkal próbál pénzhez jutni, annak határozottan útját állja.



Horváth László felidézte: az iskolaper kapcsán többször elmondták, hogy a kormány álláspontja alapján az ügyben született bírósági ítélet igazságtalan, túlzó, egyoldalú és felrúgja a társadalmi békét. Azt is jelezték és tényekkel támasztották alá, hogy a procedúra mögött "politikai indíttatású pénzszerző akció áll, hiszen egy olyan alapítvány tervezte, szervezte és valósította meg azt, melynek legfőbb támogatója Soros György".



Ebben a jogi eljárásban a szegregáció csak ürügy volt, a cigány tanulók és családjaik pedig eszközök, az igazi cél a konfliktusgerjesztés és ezen keresztül Magyarország, valamint a kormány lejáratása - mutatott rá.



A miniszterelnöki megbízott kitért arra is, hogy az eljárás során javasolták: a megítélt 100 millió forintos kártérítést készpénz helyett természetben - oktatásban, képzésben - lehessen megtéríteni. Ez a megoldás hosszú távon nagyobb jót hozott volna az érintetteknek és a béke megőrzését is segítette volna, a felvetés azonban nem talált meghallgatásra sem a bíróságnál, sem az érintetteket képviselő alapítványnál - jegyezte meg.



Horváth László hangsúlyozta: jogállami keretek között a jogerős bírósági döntés kötelező, azt végre kell hajtani akkor is, ha nyilvánvaló, hogy Gyöngyöspata a rá kirótt kártérítési kötelezettséget nem tudja teljesíteni, a település egészét csődközeli helyzetbe sodorná. A Heves megyei város ebből a harapófogóból kiutat keresve, a kormánytól kért és kapott segítséget, mely lehetővé teszi a megítélt összegek kifizetését - zárta szavait.

MTI