Újabb nagyszabású portfóliótisztítást indít a nemzeti vagyonkezelő

2020. július 24. 15:53

Portfóliótisztítási stratégiájának megfelelően folytatja az állami feladatellátásához nem szükséges ingatlanok piaci értékesítését a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV).

Orfűi Aquapark: közvagyonból magánvagyonná válhat - orfu-aquapark.hu

A társaság pénteki közleménye szerint a világjárvány miatt kialakult helyzet enyhülése után, a gazdaság újraindításával összhangban lehetőség nyílik a tavaly megkezdett, a portfóliótisztítást célzó értékesítési akció folytatására. Az érdeklődőknek célszerű nyomon követni az elektronikus aukciós rendszer (EAR) kínálatát, mert július végétől több ütemben kerülnek kalapács alá új, valamint korábban el nem kelt ingatlanok is.



Az MNV az eddig megszokott egyedi ingatlanértékesítést, és a tavaly új módszerként bevezetett csomagszerű értékesítést is alkalmazza az online árverési felületén. A következő hetekben 14 különböző tematikájú ingatlancsomaggal és több mint 30 egyedi tétellel gazdagítja kínálatát a társaság - közölték.



Az önállóan értékesítendő, nagy értékű ingatlanok közül a nemzeti vagyonkezelő példaként említett két vidéki ingatlant. A Pécsi-tó nyugati partján 63 ezer négyzetméteren elterülő, különleges vízi szolgáltatásokat nyújtó Orfűi Aquapark hétfőtől, a békéscsabai repülőtér mellett csaknem 22 ezer négyzetméteren elhelyezkedő, kiállítási és rendezvényközpontként funkcionáló, jó műszaki állapotban lévő AB EXPO csarnok pedig augusztus 10-től válik elérhetővé az EAR felületén.



A csomagszerű értékesítés keretében kínálnak például a főváros frekventált részein elhelyezkedő, de környezetükből kirívó, funkciójukat veszített ingatlanokat, valamint meghirdetik a nagy kiterjedésű debreceni járműjavító telep és a környezetében működő művelődési ház épületegyüttesét.



Az MNV várhatóan augusztus 10-től újra kísérletet tesz a korábban MÁV székházként funkcionáló Andrássy úti, csaknem 20 ezer négyzetméter összterületű palotaépület hasznosítására is. Budapesti lakásfejlesztő cégek figyelmébe ajánlják a három fejlesztési telekből álló csomagot, amelyben két józsefvárosi és egy sashalmi ingatlan található.



Újdonságként meghirdetnek kis- és középbefektetők érdeklődésére is számot tartó, néhány lakóingatlanból álló csomagokat. A közlemény szerint a saját lakhatás, vagy esetleg bérbeadás iránt érdeklődőknek kiváló célpontot jelenthetnek a szintén hétfőn meghirdetendő további lakóingatlanok.



A licitálható tételeket a hivatalos EAR felületen (e-arveres.mnv.hu) találják meg az érdeklődők, az értékesítések szabályairól és az ingatlanok részletes adatairól az árverési hirdetményben tájékozódhatnak.

Kalapács alá kerül az AB Expo csarnok - kép:hír6.hu



A MNV tájékoztatása szerint a 2015 szeptembere óta sikerrel működtetett online aukciós felület segítségével nyílt meg a lehetőség az állami vagyonelemek elektronikus értékesítése előtt. Az EAR lényege, hogy bárhonnan elérhető, így azon keresztül bárki licitálhat. Költséghatékony, gyors, rugalmas értékesítési folyamatokat tesz lehetővé, a potenciális vevők szélesebb köréhez eljutva pedig éles versenyhelyzetet teremt.

MTI