Labdarúgó NB I - Örökrangadóval indul az idény

2020. július 24. 17:53

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elkészítette az NB I 2020/21-es idény első három fordulójának időrendjét.

Az idén május 9-én játszott Fradi-MTK edzőmérkőzés, ezen 4:1-re az NB I bajnoka nyert - fradi.hu

Eszerint az új idény első meccse az örökrangadó lesz: az élvonalba egy évnyi másodosztályú szereplés után visszatérő MTK Budapest augusztus 14-én, pénteken fogadja a címvédő Ferencvárost az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

Az MLSZ honlapja emlékeztet rá, az igen zsúfolt augusztusi bajnoki program összeállításában figyelembe kellett venni, hogy az európai szövetség (UEFA) augusztusban rendezi a Bajnokok Ligája és az Európa-liga előző idényének negyeddöntőit, elődöntőit és döntőit. Az UEFA szabályai szerint ezen mérkőzések időpontjaiban az országos szövetségek nem rendezhetnek bajnoki- és kupamérkőzéseket, ezért az NB i-es összecsapások kezdési időpontjait is ennek megfelelően alakította ki a szövetség.



A versenybizottság úgy állította össze a programot, hogy az M4 Sport - egy esetben a Duna World - mindegyik mérkőzést élőben közvetíthesse az első három fordulóból, valamint figyelembe vette az európai kupasorozatok selejtezőiben érdekelt magyar csapatok nemzetközi programját is.



Fontos változás, hogy visszaáll a három cserelehetőség: az MLSZ indoklása szerint bár a labdarúgás szabályalkotó testülete, az IFAB továbbra is engedélyezi járványhelyzet miatt bevezetett öt cserelehetőséget, a következő idény az évek óta szokásos menetrend szerint kezdődik meg, és a csapatoknak is megfelelő felkészülési idő áll rendelkezésükre a bajnoki rajt előtt. Jelenleg tehát nem indokolt különleges szabályok alkalmazása, ezért a csapatok a különböző versenysorozatokban három cserét hajthatnak végre a mérkőzéseken.



"Az IFAB által megteremtett lehetőség ugyanakkor továbbra is érvényben marad, így a járványhelyzet romlása esetén a szövetség mérlegelni fogja az öt csere visszaállításának lehetőségét" - teszik hozzá.



Az MLSZ-nél hozzátették, a mérkőzéseken 30 Celsius fok fölött a játékvezetők ivószünetet rendelnek el.

Az NB I 1-3. fordulójának időrendje:

1. forduló: augusztus 14., péntek:

MTK Budapest-Ferencváros 18.15



augusztus 15., szombat:



Paksi FC-Újpest FC 16.30



ZTE FC-MOL Fehérvár FC 18.35



augusztus 16., vasárnap:



Diósgyőri VTK-Mezőkövesd Zsóry FC 16.55

Puskás Akadémia FC-Budapest Honvéd 19.00



augusztus 17., hétfő:



Budafoki MTE-Kisvárda 19.00

2. forduló: augusztus 21., péntek:

Mezőkövesd Zsóry FC-ZTE FC 16.30

Budapest Honvéd-MTK Budapest 19.00



augusztus 22., szombat:

Kisvárda-Puskás Akadémia FC 16.30

Ferencváros-Diósgyőri VTK 18.45

MOL Fehérvár FC-Paksi FC 21.00



augusztus 23., vasárnap:

Újpest FC-Budafoki MTE 17.45

3. forduló: augusztus 28., péntek:

Diósgyőri VT-MTK Budapest 20.00



augusztus 29., szombat:



ZTE FC-Ferencváros 18.15



Paksi FC-Mezőkövesd Zsóry FC 20.30



augusztus 30., vasárnap:



Puskás Akadémia-Újpest FC 17.45



Budafoki MTE-MOL Fehérvár FC 17.45 (Duna World)



Budapest Honvéd-Kisvárda 20.00



MTI