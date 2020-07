Közép-európai EU-országokat mentesít London a karanténkötelezettség alól

2020. július 24. 18:37

Több közép- és kelet-európai EU-országból karanténkötelezettség nélkül lehet Angliába utazni a jövő héttől - közölte pénteken a brit közlekedési minisztérium.

A térség országai közül Magyarországot, Csehországot, Lengyelországot és Horvátországot már július 10-én mentesítette a brit kormány az angliai karanténelőírások alól.



A közlekedési tárca péntek délutáni bejelentése szerint július 28-tól, vagyis jövő keddtől a Szlovákiából, Szlovéniából, Észtországból és Lettországból Angliába érkező utasoknak sem kell 14 napot elkülönítésben tölteniük.



A minisztérium mentesítette a karanténelőírás alól a karibi térség országai közül a Saint Vincent és a Grenadine-szigeteket is.



A kedden érvénybe lépő kibővített mentességi listán - 14 brit tengerentúli terület mellett - így 63 olyan ország szerepel, amelyek esetében London feloldja az Angliába beutazókra érvényes, 14 napos elkülönítést előíró karanténszabályozást.



Az Egyesült Királyság többi nemzete - Skócia, Wales és Észak-Írország - saját hatáskörben dönthet arról, hogy alkalmazza-e a brit kormány által összeállított, Angliára érvényes új listát.



A három nemzet a július 10-én érvénybe lépett első mentesítési listát - amelyen Magyarország is szerepelt - jórészt átvette, bár Skócia Szerbiát és Spanyolországot kihúzta listáról. Nicola Sturgeon skót miniszterelnök akkori indoklása szerint e két ország esetében továbbra is "aggodalomra ad okot" a Covid-19-járványt okozó új koronavírus elterjedtsége.



Szerbiát már az első lista érvénybe lépésének napján a brit kormány is kivette az angliai karanténkötelezettség alól mentesített országok közül, és a Szerbiából érkezőknek azóta is kétheti elkülönítést kell vállalniuk, ha Angliába utaznak.



A mentesített országok közül Skócia által kihúzott Spanyolország továbbra is rajta van azoknak az országoknak a listáján, amelyekből karanténkötelezettség nélkül be lehet utazni Angliába, Walesbe és Észak-Írországba.



Portugália, Svédország, az Egyesült Államok és Kína, a közép- és kelet-európai országok közül Bulgária, Románia, Oroszország és Szerbia nem szerepel ezen a listán.



Ha a mentesített országokból érkező beutazók az érkezésük előtti 14 napban olyan országokban jártak, amelyek nem szerepelnek a karanténelőírás alól London által felmentett országok listáján, Nagy-Britanniában továbbra is elkülönítésbe kell vonulniuk. Nekik addig kell karanténban tartózkodniuk, amíg nem telik el 14 nap attól a naptól számítva, amikor elhagyták a mentesítési listán nem szereplő országokat.



A mentesített országokból Nagy-Britanniába beutazók továbbra is kötelesek megadni a brit határőrizeti hatóságoknak elérhetőségeiket, és be kell számolniuk arról, hogy az előző 14 napban mely országokban vagy térségekben jártak.



Az erről szóló online kérdőívet az utazás megkezdése előtt ki kell tölteni.



A brit kormány június 8-án léptette életbe az elkülönítési rendelkezést, amelynek alapján - az intézkedés azóta bejelentett enyhítéséig - kéthetes karanténba kellett vonulniuk mindazoknak, akik külföldről érkeztek Nagy-Britanniába, köztük a brit állampolgároknak is.



A kormány akkori indoklása szerint az intézkedés célja annak megakadályozása volt, hogy az immár visszavonulóban lévő nagy-britanniai koronavírus-járvány a külföldről behurcolt fertőzések miatt ismét fellángoljon.



Arra, aki nem tartotta magát a karanténelőíráshoz, a hatóságok Angliában ezer font (több mint 380 ezer forint) pénzbüntetést szabhattak ki.



A karanténkötelezettség alól nem mentesített országok esetében ez továbbra is érvényes

MTI