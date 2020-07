Felhős ég, zivatarok, sőt felhőszakadás is lehet szombaton

2020. július 24. 19:18

Várható időjárás az ország területén szombat estig: estig a keleti tájakon is egyre többfelé befelhősödik az ég, éjszaka már nagyrészt erősen felhős, illetve borult időre számíthatunk. Szombaton is csak rövid felszakadozások lehetnek a felhőzetben. Estig főként a Dunántúlon és északon kell számítani zápor, zivatar kialakulására, majd kora estétől nyugat felől kiterjedtebb záporos, zivataros csapadékzóna érkezik, heves zivatarok, felhőszakadás is lehet.



Éjszaka és szombaton is sokfelé készülhetünk csapadékra: nyugaton inkább váltakozó intenzitású esőre, keletebbre záporokra, zivatarokra van kilátás. Szombaton estefelé gyengülhet, több helyen meg is szűnhet az eső.



Szombaton már több helyen élénk északias szélre számíthatunk, de főképp a péntek esti zivatarokat viharos lökések is kísérhetik.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 19 és 26 fok között valószínű.



Az előrejelzés bizonytalansága - különösen a csapadék tekintetében - az átlagosnál nagyobb.



MTI