A Barcelona új szerződést kínál a 17 éves Ansu Fatinak

2020. július 24. 21:34

Az FC Barcelona labdarúgócsapata mindenképpen meg akarja tartani Ansu Fatit és igen kedvező szerződést kínál a 17 éves csatártehetségnek.

Ansu Fati - ansufati/FB

A katalán Sport napilap szerint a támadóra - aki az elmúlt idényben a tartalékcsapatot átugorva biztos tagja lett az első gárda keretének - több európai élklub, köztük a Manchester United és a Borussia Dortmund is kivetette hálóját. A spanyol futballbajnokságban legutóbb ezüstérmes Barca azonban ragaszkodik saját neveltjéhez, s sajtóhírek szerint nemrég egy 100 millió eurós (34,75 milliárd forintos) vételi ajánlatot is elutasított.



Az új szerződéstervezet a tavaly decemberben már egyszer megújított kontraktushoz képest jóval nagyobb fizetést és magasabb kivásárlási árat foglal magában, bár konkrétumokkal a Sport nem szolgált.



A 18. születésnapját októberben ünneplő Fati a Barcelona legfiatalabb futballistájaként mutatkozott be tavaly a Bajnokok Ligájában, a szezonban 32 tétmérkőzésen játszott, mérlege nyolc gól és egy gólpassz.



A Transfermarkt.com 50 millió euróra becsüli piaci értékét.

MTI