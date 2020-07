Koronavírus - Anthony Fauci Donald Trump elnököt dicséri

2020. július 24. 21:44

Anthony Fauci, az amerikai allergológiai és fertőző betegségek országos intézetének igazgatója és a Fehér Ház járványügyi tanácsadó csoportjának tagja pénteken két interjúban is dicsérte Donald Trump amerikai elnököt a járványkezelésért.

Fauci - yahoo.com

Fauci a republikánusokhoz közelálló Fox televíziónak és a liberális The Washington Post című lapnak adott interjújában is kifejtette, hogy az elnök szerinte helyes irányba változtatta meg a járvány kezelését illető retorikáját és politikáját. Mint fogalmazott, számára úgy tűnik, hogy szembesült a valósággal és ennek megfelelően cselekszik.



"Az elnök immár szájmaszkot visel, és úgy gondolom, hogy tényleg nagyon jó irányba haladunk" - fogalmazott a járványügyi szakember a Fox televízióban. A The Washington Postnak pedig azt emelte ki, hogy a héten ismét sajtótájékoztatókat tartanak a Fehér Házban, és ezek hatékonyabbak és nagyobb segítséget nyújtanak, mint a korábbiak, mert szerinte erőteljesebben juttatják el az üzenetet az emberekhez arról, hogy viseljenek szájmaszkot.



A szakember konstruktívnak és jónak minősítette viszonyát az amerikai elnökkel. A sajtóhírek korábban arról szóltak, hogy Trump már nem bízik meg Fauci értékítéletében és tanácsaiban. Ezeket a sajtóhíreket korábban Trump is cáfolta.



Az amerikai elnök több mint két héttel ezelőtt viselt először szájmaszkot, amikor ellátogatott a Bethesdában lévő Walter Reed katonai kórházba, és azóta is többször volt rajta védőmaszk. A héten újrakezdődött napi sajtókonferenciáján pedig azt mondta: nincs mit tenni, jobb a maszk viselése, nem szabad kockáztatni.



A baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház csütörtök este jelentette be, hogy az Egyesült Államokban már több mint négymillió a diagnosztizált fertőzöttek száma.

Több tagállamban leállították a gazdasági és társadalmi élet újraindítását, és ismét szigorítottak az óvintézkedéseken. Közben óriási a vita arról, hogy az ősszel újraindítsák-e az iskolákban a személyes megjelenéssel járó oktatást, vagy továbbra is online órákat tartsanak. Az amerikai elnök és Betsy DeVos oktatási miniszter az iskolakapuk megnyitása mellett érvel.



Kayleigh McEnany, a Fehér Ház szóvivője pénteken azt mondta: a diákoknak muszáj visszamenniük az iskolába, még akkor is, ha egyes tanulmányok szerint így növekszik a vírusfertőzés veszélye.

MTI