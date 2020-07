Másfél milliárd forintos fejlesztés indul a szigetvári várban

2020. július 24. 23:25

Megújult várkerttel, várfalsétánnyal és különleges, interaktív kiállítással is várja a látogatókat a szigetvári vár 2022. második felében, a mintegy másfél milliárd forintos turisztikai fejlesztés alapkövét pénteken tették le a beruházás helyszínén.

MTI/Varga György

Virág Zsolt, a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram miniszteri biztosa azt mondta: a vár kazamatáiban kialakított élményalapú, egyedülálló atmoszférájú tárlaton az 1566-os ostrom emlékére egy Ikarusz 66-os buszból készült "időgép" segítségével invitálják időutazásra az érdeklődőket, akik "segíthetnek Zrínyi Miklósnak az ostrom elleni felkészülésben". A vendégek a kiállítás többi részében megismerhetik az ostrom menetét, a vár történetét, gyenge pontjait, a korabeli hadviselést és tűzfegyvereket, Zrínyi Miklós és I. Szulejmán szultán személyét - tette hozzá.



Az eseményen kiosztott sajtóanyagban szerepel, hogy a vár és a vármúzeum programjain felügyelet mellett nemcsak láthatók, hanem ki is pró bálhatók a korszak fegyverei, lehetőség lesz íjászatra, dárdavetésre és szablyavívásra. A látványos berendezési tárgyakat felölthető kiegészítők és korabeli vitézeket mintázó viseletek fogják kiegészíteni.



Virág Zsolt kiemelte, a kiállítás az Y- és Z-generáció számára is vonzó lesz, a történelem iránt mélyebben érdeklődők pedig a multimédiás eszközök révén olyan tartalmakat is elérhetnek, amelyeket más várakban nem, és akár nyitástól zárásig a kiállítás helyszínén tartózkodhatnak. Mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy az egri mellett a szigetvári vár osztálykirándulások emblematikus helyszíne legyen, látogatóinak száma többszörösére nőjön.



Glázer Tamás, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. (NÖF) ügyvezetője arról szólt, hogy a szigetvári fejlesztés fő iránya a várfalsétány építése, állandó és időszaki kiállítások létrehozása a kétszintes kazamata tereiben, de emellett megújul a recepció, lesznek kültéri mosdóblokkok, valamint kialakítanak egy, a várkapitányi pincéhez kapcsolódó éttermi területet is.



A szigetvári várat tavaly 40 ezer látogató kereste fel, bízunk benne, hogy a fejlesztés végével ez a szám tovább nő - mondta, egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy a vár - az építési területet kivéve - látogatható a kivitelezés ideje alatt.



Glázer Tamás bejelentette, hogy a NÖF július 1-jén elindította kastélykártya programját, 2021. június 30-ig 20 százalékos kedvezményt nyújtanak a NÖF kezelésében lévő történelmi épületek belépőjegyeinek árából, és szintén 20 százalékot az ott működő ajándékboltok, vendéglátóegységek meghatározott kínálatából. Ezen kívül számukra "falak mögötti túrákat" is szerveznek a nagyközönségnek be nem bemutatott helyeken.



A kártya ingyenes, bármelyik helyszínen teljes árú belépőjegy váltását és regisztrációt követően átvehető - közölte.



György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára jelezte, a szigetvári vár fejlesztése a négy évvel ezelőtt kezdődött Nemzeti Várprogram és Nemzeti Kastélyprogram része, amelynek keretében 60 milliárd forintból 19 kastély és 15 vár újul meg.



Hangsúlyozta, a beruházások hozzájárulnak századokon át magyarországi térségek központjait jelentő, a nemzeti identitást képviselő nemzeti értékek, kincsek megmentéséhez, azok, valamint térségük idegenforgalmi vonzerejének növeléséhez és adott esetben önfenntartóvá válásához.



Szigetvár a várprogram szimbolikus eleme, Zrínyi Miklós és 2500 vitéze a várat védve 34 napon keresztül meg tudta állítani I. Szulejmán hatalmas seregét - emlékeztetett.



Nagy Csaba, a térség fideszes országgyűlési képviselője Szigetvárhoz kapcsolódó, a turizmust élénkítő fejlesztésekről szólva kiemelte, hogy megkezdődött az M6/M60-as autópálya Pécstől Szigetvár irányába tovább épülő szakaszának tervezési eljárása, a kormány döntött egy szigetvári honvédelmi sportközpont építéséről, valamint a várost Kaposvárral összekötő kerékpárút tervezéséről.



Az esemény végén Horváth Zoltán, Baranya megyei kormánymegbízott mondott pohárköszöntőt, amelyben megemlékezett az 1566-os ostrom hős védőiről; Pichler Imre néhai fideszes országgyűlési képviselőről, akinek kezdeményezésére Szigetvár az Országgyűléstől 2011-ben megkapta a "Leghősiesebb város" címet; valamint azokról, akik részt vesznek a vár mostani fejlesztésében.

MTI