Hazai találmány a térkövekbe szerelt napelem

2020. július 25. 12:23

Hazai mérnökök fejlesztése a zseniális napelemes térkő.

Hallhattunk már napelemes járdáról és autópályáról, de ezeknél minden esetben egybefüggő modulok képezték a felületet. A magyar fejlesztő csapat másként gondolkodott és sokkal kisebb egységekből álló felületekkel kívánja forradalmasítani a járdákat, utakat. Az innovatív ötlet Ilyés Miklós táképítész fejéből pattant ki, aki a hagyományos betonból készült térkövek helyett valami sokkal környezetbarátabb térburkolatot képzelt el. Ötletét felvetette barátainak, a gépész végzettséggel rendelkező Sziszák Imrének, és a villamosmérnök Cseh Józsefnek, együtt pedig megalkották a „moduláris energiatermelő térburkoló rendszert”, vagyis a Platio névre keresztelt napelemes térkövet. A Platio különlegessége, hogy különálló napelemes térkőként képes napelemes rendszert alkotni. További nagy előnye, hogy a napelemet magába foglaló burkolat újrahasznosított hulladékból készül. Így rendkívül környezetbarát terméknek tekinthető, hisz amellett, hogy energiát képes termelni, még a lerakásra kerülő műanyagtermékek mennyiségét is csökkenti.

A Platio kinézetre olyan, mintha egy macskakőbe napelemet tettek volna. Ezek a kis térkövek összeköthetők, de önállóan is működőképesek. Így pedig lerakásuk sokkal könnyebben variálható és térhez igazítható. A térkövek által megtermelt energiával üzemeltethető a közvilágítás, a közlekedési lámpa, vagy akár egyéb okos rendszer is.

NEM SÉRÜL KÖNNYEBBEN A TALAJRA SZERELT NAPELEM, MINT AMI A HÁZTETŐN VAN?

A válasz: nem, mivel minden kis egységet speciális ütésálló fedlap véd. Ráadásul ezt a felületet többféleképpen lehet csúszásmentesíteni is (bordázat/alumínium-oxid por/polimer), így a rajtuk közlekedőknek sem kell tartaniuk a sérüléstől. A napelemes térkő ráadásul nem igényel különösebb karbantartást sem, hisz egyedül a fedele van kitéve külső hatásoknak, ami ha szükséges könnyedén cserélhető. A térköveket felülről olyan edzett üveg védi, ami 1000N/mm2 törőfeszültséggel, vagyis négyzetcentiméterenként 10 tonnát bír elviselni. Ütés elleni védelme már kissé visszafogottabb mutatóval bír, ami 200N/mm2. Mindenesetre a hagyományos, rendeltetésszerű használatnak teljesen ellenáll. A térkő másik nagy előnye, hogy szinte ellophatatlan. A lerakása ugyan egyszerű, a felszedése viszont bonyolult, csak speciális eszközökkel valósítható meg. A Platio legnagyobb előnye mégis az, hogy használatukkal nem foglalnak helyet, hisz egy olyan felületre kerülnek elhelyezésre, amit egyébként sem használunk másra.

MÁR MŰKÖDNEK A NAPELEMES TÉRKŐVEL SZERELT JÁRDÁK

A Prologis nevű vállalat egyik hazai ingatlanának parkolójában az elektromos autók számára a Platio segítségével biztosítják a szükséges töltési energiát. Az integrált intelligens rendszer ráadásul lehetővé teszi azt is, hogy ha éppen nincs töltésre váró gépjármű, akkor a megtermelt energia az irodaházat szolgálja ki. A hazai alkalmazás mellett már a tengeren is kísérleteznek a Platio hasznosításával. Olyan pontonokat hoztak létre, amibe beépítették a napelemes egységeket. A járdához hasonlóan a vízre fektetett kis „hidak” is állandóan ki vannak téve a napsütésnek, így ez is megfelelő alkalmazási területnek bizonyulnak. A Platio a 2017-es kazahsztáni Világkiállításon is megjelent, ahol 80 m2-en csodálhatták meg a látogatók az innovatív eszközt.

alternativenergia.hu