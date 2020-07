Maszk nélkül vége a szabad vásárlásnak

2020. július 25. 18:53

– Határozottan kérjük a vásárlókat, hogy az elkövetkező időszakban a maguk és a bolti dolgozók biztonsága érdekében vegyék komolyan az újra fokozódó Covid-járványhelyzetben a védekezés szabályait, főként azt, hogy arcmaszkot kell viselni a zárt üzletekben – jelentette ki a Magyar Nemzetnek a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke.

Bubenkó Csaba hangsúlyozta: május óta fellazult a fogyasztói magatartás, ám ha a járvány újra betör az országba, az ismételt szigorítás már komolyabb gondot okozhat az alapvető termékek piacán is, és több ezer alkalmazott megélhetési körülményei nehezednének, ha újra táppénzre, szabadságra kényszerülnének a lezárások miatt – húzta alá. A szakmai érdekképviselet vezetője rámutatott: az arcmaszkot, illetve a száj, orr eltakarását jogszabály írja elő, ám a mindennapos tapasztalat az, hogy a nyáron kevésbé tartják be az emberek a kényelmetlen kötelezettséget, annak ellenére, hogy korábban gyors sikert értek el a vírushelyzetre adott markáns reakciók. Mint mondta, nem csupán a vásárlók, hanem kisebb-nagyobb üzletekben maguk az alkalmazottak is esetenként áthágják az előírást, sőt több olyan üzletről érkezett jelzés, ahol a nyitvatartás során egyáltalán nem visel maszkot a pénztáros vagy a csemegepult eladója, míg olyan kereskedő is akad szép számmal, akik a szabályra nem is figyelmeztetnek, emiatt gyakran elbizonytalanodnak a vásárlók is, hogy kell-e még a védelmi eszköz.

Hiába kényelmetlen, az egészséget védi az arc eltakarása Fotó: Bach Máté

– A szakszervezeti jelzések alapján egyúttal arra kérjük a munkáltatókat, hogy legyenek lojálisak az eladótérben több órán át maszkban tartózkodó dolgozóikkal, hiszen még a rutinfeladatok ellátása, a vevőkkel való kommunikáció is nehézkesebb ilyenkor. Emiatt hajszoltabbak a munkavállalók – nyomatékosította Bubenkó Csaba, kiemelve, hogy a felmelegedett raktárakban és a bolti polcoknál, a fizikai munkát végző árufeltöltőknek is különösen nehéz egész nap maszkban dolgozniuk.

A járványügyi szakemberek egyre többször hangsúlyozzák a védőmaszk használatát, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy az országban megmaradjon a kedvező helyzet. Tudomásul kell venni és betartani a kötelezettséget, továbbra is az egészségvédelem az elsődleges – hangoztatta az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Vámos György a cégek oldaláról megerősítette, hogy vegyes a kép az üzletekben, pedig mindenki a saját maszkviseléséért felelős, kihágás esetén pedig büntethető is. Kitért rá: hatékonynak bizonyul az az alternatív megoldás, hogy a kasszáknál, a kiszolgáló területeken plexifal biztosítja a megfelelő távolságot, ami kényelmesebb lehet a maszk egész napos használatánál.





magyarnemzet.hu