Online is jelentkezik az idei Kolozsvári Magyar Napok

2020. július 26. 23:13

Online közvetítésekkel készülnek az idei Kolozsvári Magyar Napokra. A vírushelyzet jelentősen átírja a fesztivált, a programoknál korlátozzák a résztvevők létszámát, ezért is indítanak online tévét a rendezvény idejére – hangzott el az M1 Híradójában.

A szervezők mindent megtesznek hogy minél többen tudjanak csatlakozni. Tavaly még tízezrek vehettek részt a szabadtéri koncerteken, idén azonban a nemzeti ünnepi gálaműsoron: Bogányi Gergely koncertjén is csak ötszázan lehetnek majd jelen.

Korlátozásokkal ugyan, de lesznek kiállítások, könyvbemutatók és színházi előadások is. Valamennyi eseményre előzetesen kell regisztrálni. A korábbi évek nemzetközi néptánctalákozója helyett is csak országon belüli résztvevőket várnak.

„Úgy döntöttünk, hogy egy online TV beindításával és 3 napos működtetésével próbáljuk mindenkihez eljuttatni az egész Kolozsvári Magyar Napok nagy családjához ezt az idei rendezvénysorozatot is, és külön örömünkre szolgál, hogy ehhez a kezdeményezésünkhöz az MTVA is csatlakozott illetve az Erdély Tv is csatlakozott, és ha minden jól megy, a mai tervek szerint a 3 nap eseményeiből gazdag programkínálatot közvetít majd mindkét televíziós csatorna” – mondta Gergely Balázs a Kolozsvári Magyar Napok főszervezője.

A szervező Kincses Kolozsvár Egyesület azt ígéri: folyamatosan követik a járványhelyzetet és a programokkal igazodnak majd az aktuális korlátozásokhoz.

hirado.hu - M1