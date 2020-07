Ezeradagnyi droggal volt tele a kocsi

2020. július 27. 12:27

Internetes autóstoppal, telekocsi szolgáltatással hozta be Hollandiából a kábítószert az a drogfutár, aki nem tudta, hogy a rendőrök már minden lépését figyelik. A jelenleg ismert legmocskosabb droggal, a „ piko ” becenevű, vénásan, injekcióval beadandó, szlovák keverésű amfetaminnal is üzletelt az a drogkereskedő, aki Hollandiából, internetes autóstoppos szolgáltatással is havonta csempészett be kábítószert.

Az autósok, akiknek az üzemanyagdíj fejében bekéredzkedett a kocsijába, nem tudták, hogy drogfutárt szállítanak. A rendőrök azonban már figyelték a stoppost, és elfogták, a bíróság július 27-én délelőtt le is tartóztatta. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) nemzetközi bűnözés elleni főosztály miskolci bűnüldözési osztályának nyomozói jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt év elején rendelt el nyomozást a 39 éves Sz. Attilával szemben. A rendőrök a titkos megfigyeléseik során megtudták, július 22-én újra fuvart keresett magának az internetes telekocsi-szolgáltatásnál, Amszterdam felé. A férfi rendszeresen járt így Hollandiába-drogot venni.

Most is kint töltött pár napot, július 25-én egy Magyarország felé tartó kisteherautóba kéredzkedett fel, Győrig vitette magát. A házába azonban már nem tudta bepakolni a holmiját, az utcán rendőrök vártak rá, csomagjai átvizsgálásakor több mint egy kilogramm különféle kábítószer került elő egy fóliába tekert csomagból és több kis fémdobozból. A zacskóban amfetamin volt, a dobozokban meszkalin, hallucinációt okozó gomba, ami a nemzetközi jogszabályok szerint szintén kábítószernek minősül. A drogfutár később bevallotta, hogy Szlovákiából is szokott drogot vásárolni, méghozzá a „Piko” fantázianevű méregerős, szlovák gyártású metamfetamin-származékot.

Ezt a szert egy állatorvosi altatóból nyerik ki, és akár három napra is magatehetetlen lehet a fogyasztó egy adagtól. A szer a drogfutár élettársának a táskájából került elő, aki hetente kétszer járt át Pozsonyba dolgozni, és ott szerezte be a drogot. Sz. Attila azt állította, hogy a „piko” csak neki kellett, azzal nem üzletelt. A többi drogot Győrben adta el. A nyomozók a pár mindkét tagját elfogták, a férfit kábítószer-kereskedelem, míg élettársát kábítószer-birtoklás megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. Sz. Attilát letartóztatta a bíróság a nő szabadlábon védekezhet.

A lefoglalt, igazságügyi vegyész szakértő által vizsgált kábítószerből körülbelül ezer adagot tudott volna kiporciózni a férfi, ami a holland és a magyar feketepiaci árakat összevetve hárommillió forint hasznot hozott volna.

police.hu