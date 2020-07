Rendet ígér a marosvásárhelyieknek Soós Zoltán polgármesterjelölt

2020. július 27. 23:04

„Legyen pénz, legyen élet, és legyen rend. A cél: győzzön Marosvásárhely!” – jelentette ki hétfő este a választási programját ismertető rendezvényen Soós Zoltán, Marosvásárhely független polgármesterjelöltje.

A szűkkörű szabadtéri rendezvényt élőben közvetítették a polgármesterjelölt közösségi oldalán. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által jelölt, de a többi magyar szervezet és a változásra vágyó román nemzetiségű marosvásárhelyiek támogatására is számító, ezért függetlenként induló Soós Zoltán a magyar és a román nyelvet váltogatva beszélt.

Elmondta: a várost 20 éve vezető Dorin Florea meglehet nem indul a szeptemberi választásokon, de az általa felépített rendszert kell leváltani, és ezt a rendszert más jelöltek fogják megjeleníteni a választások során.

Ezek sorában Claudiu Maiort, Florea tanácsadóját, a polgármester kiszemelt utódját, a szélsőségesen nacionalista Marius Pascant, a Népi Mozgalom Párt (PMP) jelöltjét és Teodora Benedeket, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) jelöltjét említette.

Úgy vélte: a Florea-rendszer két évtizeden át rátelepedett Marosvásárhelyre, és elérkezett az ideje annak, hogy visszaadják a várost a helyieknek. Elmondta, hogy Marosvásárhely a Florea-rendszer elmúlt két évtizedében lemaradt a szomszédos megyeszékhelyek: Kolozsvár, Brassó, Szeben és Beszterce mögött. Azt tűzte ki célul, hogy tíz év alatt ismét a romániai városok élbolyába kerüljön a település.

A programismertető rendezvényen a helyi magyarok körében is népszerű Hermann Mark Christian is felszólalt, aki két évig a Szabad Emberek Pártja (POL) önkormányzati képviselője volt. Hermann tavaly még arra készült, hogy versenybe száll a polgármesteri tisztségért, de az év elején bejelentette, hogy Soós Zoltán mellé áll, ha Soós az ő programjának bizonyos elemeit is vállalja.

A magyar-német-román felmenőkkel is rendelkező, mindhárom nyelvet anyanyelvi szinten beszélő vállalkozó kijelentette: 2020-ban a marosvásárhelyiek nem engedhetik meg maguknak az etnikai szavazást. Szerinte ez azért sem megengedhető, mert Marosvásárhelyen tíz ember közül három vegyes házasságban él.

Hermann Mark Christian kijelentette: ha Kolozsvárnak 12 év „rémuralom” után sikerült leváltania Gheorghe Funar szélsőségesen nacionalista polgármestert, ez Marosvásárhelynek is sikerülhet.

A rendezvényen a Londonból hazatelepült W. Szabó Péter számítástechnikai szakember beszélt arról az elképzelésről, amely révén Marosvásárhely az IT-szektor egyik csomópontjává válhat, Andreia Moraru szociológus a szociális ellátásban szükséges lépésekről, Nyulas Bernát vállalkozó pedig a vállalkozóbarát adminisztráció kialakításának a kihívásairól beszélt.

A választási versenybe „Győzzön Vásárhely!” jelszóval induló Soós Zoltán egy nap alatt gyűjtötte össze a polgármester-jelöltségéhez szükséges aláírásokat. A Maros Megyei Múzeumot történészként vezető Soós Zoltán négy évvel ezelőtt a városban tartott magyar előválasztások győzteseként, az RMDSZ jelöltjeként indult a marosvásárhelyi polgármester-választáson, de alulmaradt a tisztséget 2000 óta betöltő Dorin Floreával vívott versenyben. Akkor Dorin Florea 27 262 szavazatot kapott, a második helyen végző Soós Zoltán 25 557 voksot gyűjtött.

Marosvásárhelyen él az erdélyi városok között a legnagyobb, mintegy 58 ezer fős magyar közösség, amely a 2011-es népszámláláson az összlakosság 43 százalékát tette ki. A korábban magyar többségű városban a magyarság az 1990-es etnikai konfliktus által gerjesztett kivándorlási hullám nyomán került kisebbségbe. A város élére 2000-ben került először szabadon választott román polgármester, az azóta négyszer újraválasztott Dorin Florea személyében.





MTI