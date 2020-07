A momentumos Lenin-fiú nem bír magával: vérre szomjazik

Már kezdett elülni a vihar a lámpavasazó józsefvárosi önkormányzati képviselő körül, amelyet sűrű bocsánatkérések követtek, hogy tulajdonképpen ő nem is úgy gondolta, újabb megnyilvánulásában bizonyítja, hogy de. Komolyan gondolta, amikor azt állította, hogy a másként gondolkodókat lámpavasra kívánja. Ennek hangot is adott a Facebookon, amikor egy hozzászólásában kijelentette: az eredménytelen tüntetések alternatívája, hogy vér folyjon.

A történet ott indult, hogy a Nem kinövöm, hanem ez egy komoly politikai mozgalom elnevezésű Facebook-oldal megelégelve a sehová nem vezető tüntetgetéseket létrehozott egy ironikus eseményt Egymillióan a balf@sz tüntetések ellen! néven. Az eseményhez hosszászólt valaki, hogy „meg úgy amúgy is vagy folyjon vér, égjen kuka, törjön be szélvédő, robbanjon pártház, vagy maradj otthon a gecibe”.

Ehhez a gondolatmenethez csatlakozott az exgyurcsányista Szarvas Koppány is – szúrta ki a Magyar Hang. „Na ez legalább egy alternatíva” – kommentelte egyetértőleg a Százados negyed önkormányzati képviselője, majd meg is erősítette, amikor valaki rákérdezett, hogy ez most komoly-e.

A magát a demokratikus oldal politikusának valló Szarvas Koppány szíve szerint a kommunista elvbarátai módszereivel számolna le azokkal, akik nem értenek egyet vele. A hataloméhes Lenin-fiú szerint vérontás kell a megválasztott kormány eltávolításához. És ha már kezeik közé kaparintották a hatalmat, lámpavasra lógatná a fideszeseket. Ilyen emberekkel veszi körül magát Pikó András polgármester – olvasható a Vadhajtások.hu portálon.

