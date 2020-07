Földi László: Lobbicsoportok érdeke: káosz és anarchia létrehozása Amerikában

2020. július 28. 11:58

A Black Lives Matter-mozgalom terjedéséről és akcióiról beszélt a hirado.hu-nak Földi László biztonságpolitikai szakértő. Az erőszakos tüntetéshullám a szakértő szerint egy mesterségesen létrehozott konfliktuson alapul, és egyértelműen a káoszteremtés szándéka sejlik fel az események mögött.

Nem egy valós, létező ellentét, hanem egy gerjesztett és felépített politikai konfliktus eszkalálódása látszik.

Földi László példaként említi Barack Obama elnökségét, ami nem jöhetett volna létre, ha valódi rendszerszintű diszkrimináció működne az Egyesült Államokban az afroamerikaiakkal szemben.

Az elmúlt évtizedekben különböző gazdasági erőterek politikai nyomást kezdtek gyakorolni

A korábbi próbálkozásokkal ellentétben, most egy új módszert választottak céljaik elérésére, ez pedig a káosz, az anarchia megteremtése.

Hatalmas médiabefolyással rendelkeznek azok, akik érdekeltek a káosz megteremtésében.

Az internet és a közösségi média súlya rendkívül jelentős, főképp a fiatal generációk körében, akiket ezáltal maguk mellé tudnak állítani.

Akár polgárháború is lehet a kifutása a feszültségkeltésnek

A látens feszültségeket stimulálják az Egyesült Államokban és Európában is. Az antiszemitizmus megerősödése is ennek tudható be.

Hazánkban is jelen vannak a hasonló törekvések

Az emberek többsége nem immunitással, hanem józan ésszel rendelkezik. A kérdés az, hogy a különböző erőterek mekkora befolyással rendelkeznek.

hirado.hu